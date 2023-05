Juntos por el Cambio se reúne para empezar a delinear el plan económico

Los principales referentes de Juntos por el Cambio se reunirán este martes para poner en discusión el plan económico que propondrá el espacio en las elecciones de este año, a la vez que aprobarán oficialmente el desembarco del liberal José Luis Espert. El encuentro tendrá lugar a partir de las 10 en el Hotel Emperador, en el barrio porteño de Retiro.

Se espera que estén presentes los precandidatos presidenciales del espacio Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto, además de los diputados nacionales Cristian Ritondo, Mario Negri, Maximiliano Ferraro y Federico Angelini, estos dos últimos también presidentes de la Coalición Cívica y el PRO, respectivamente.

Según supo Noticias Argentinas, el objetivo central del encuentro es poner sobre la mesa las distintas propuestas económicas que vienen trabajando los equipos técnicos de los integrantes de Juntos por el Cambio.

Tras comparar y discutir los distintos proyectos, se comenzará a delinear un programa económico común para llevar a la competencia electoral.

Las fundaciones Pensar (PRO), Alem (UCR), Hannah Arendt (Coalición Cívica), y de Encuentro Republicano Federal son las encargadas de construir las bases del plan de gobierno del frente opositor.

Los economistas Hernán Lacunza y Luciano Laspina integran los equipos económicos del PRO, mientras que Eduardo Levy-Yeyati es el coordinador de los radicales.

El segundo punto en la agenda de este martes es la oficialización de la llegada de Espert a las filas de Juntos por el Cambio, para darle una pata liberal al frente opositor y tratar de contrarrestar el caudal de votos que podría sumar Javier Milei.

"Me encantaría competir como candidato a presidente porque desde la presidencia se podrían hacer las reformas necesarias para que el país sea vivible para todos los argentinos", afirmó el diputado de Avanza Libertad en declaraciones radiales.

No obstante, aclaró: "Sigo siendo candidato a gobernador pero si usted me pregunta qué prefiero, digo eso. Pero tampoco descarto que termine siendo candidato a gobernador. Dentro del espacio opositor lo estamos conversando". (NA)