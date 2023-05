La izquierda marchó a Plaza de Mayo con críticas al ajuste y la inflación

El Frente de Izquierda Unidad realizó ayer un masivo acto en la Plaza de Mayo en el Día del Trabajador, con críticas al "ajuste" y al aumento de precios. La diputada y precandidata de Presidenta por el PTS-FIT, Myriam Bregman señaló: "Estamos viendo una película repetida, una película que pinta de terror: preparan un nuevo zarpazo contra la clase trabajadora. Hace un año, cuando se discutía el acuerdo con el Fondo, cuando cuestionamos la convalidación del pago de ese préstamo fraudulento que tomó el gobierno de Macri nos respondían: ´es el FMI o el caos´, no queda otra".

"Una vez más se demostró que las crisis no se producen por dejar de pagar la deuda y romper con el Fondo, sino por arrodillarse ante él, como hizo este gobierno del Frente de Todos", afirmó Bregman.

Por su parte, el también diputado y precandidato a vicepresidente, Nicolás del Caño, apunto a la vicepresidenta Cristina Kirchner por "hablar como si no tuviera nada que ver con este Gobierno, como si no fuese el principal sostén del Ministro de Economía (Sergio Massa) que aplica un ajuste sin tregua y que en mayo dará un salto con nuevos aumentos".

Durante el acto, la precandidata a presidenta por el MST en el FIT-U, Cele Fierro, aseguró que "hay que romper con el FMI, dar aumento general de salarios, jubilaciones y ayuda social y terminar con la precarización".

"Tomar nosotros las decisiones económicas para terminar con la especulación y la inflación y con el negocio de grandes corporaciones que saquean y contaminan. Solo la izquierda, con las y los trabajadores, podemos llevar adelante este programa Y de cara a este año signado por las elecciones y la crisis, los esfuerzos tienen que estar puestos para tener una lista única, donde todas las fuerzas tengan representación, visibilidad", aseguró Fierro.

A su entender, "lo ideal sería no terminar en unas PASO, lo ideal sería aplicar un método obrero, una gran asamblea, convocar a la militancia y entre todos decidir cuáles son las mejores candidaturas".

Por su parte Alejandro Bodart, dirigente nacional del MST en el FIT-U y coordinador de la Liga Internacional Socialista fue otro de los principales oradores y ante la crisis capitalista mundial expresó: "Somos los únicos que tenemos propuestas de fondo como nacionalizar la banca y el comercio exterior, dos medidas claves para decidir nosotros qué recursos tenemos y qué se produce". (NA)