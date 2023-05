El Gobierno destacó el nivel de desempleo "más bajo en décadas"

El presidente Alberto Fernández conmemoró ayer el Día Internacional del Trabajo y aseguró que su gestión alcanzó el nivel de desempleo "más bajo en décadas", que llegó al 7% a nivel nacional y resaltó, además, que varias provincias lograron pleno empleo.

"Prometimos generar trabajo y lo estamos haciendo: alcanzamos el desempleo más bajo en décadas y muchas provincias tienen pleno empleo", destacó el mandatario a través de sus redes sociales, quien se encuentra en la quinta de Olivos.

"La patria sigue creciendo con más oportunidades para el pueblo. Feliz día a quienes a diario construyen este país.

#DíaDeLasyLosTrabajadores", publicó el mandatario junto a un video que recupera fragmentos de sus discursos en el que se lo escucha decir que su administración creó un millón seiscientos mil puestos de trabajo, y que persiguió como objetivo recuperar el trabajo formal.

En sintonía, su jefe de Gabinete, Agustín Rossi, con aspiraciones electorales, también expresó su saludo por la fecha, aunque habló de "tiempos difíciles" en el país. "Múltiples factores afectan de manera directa la vida de los argentinos y las argentinas. Trabajamos todos los días para resolver esos problemas con un proyecto claro que está evidenciando buenos resultados", expresó el extitular de la AFI.

"Tenemos una de las tasas de desocupación más baja de la historia. En muchas provincias argentinas, estamos casi con ocupación plena y hemos tenido crecimiento económico dos años consecutivos. Falta. Por supuesto, que lo sabemos", precisó, y agregó: "Debemos profundizar el camino iniciado para que estos avances se traduzcan en mejores condiciones de vida para nuestro pueblo".

Además, cargó contra la oposición al acusarla de preocuparse por solo por beneficiar al sector empresarial y contrapuso dos modelos de Gobierno.

"El proyecto político que dice querer mejorar la actual situación solo se preocupa por sostener el privilegio de quienes más recursos tienen. Este año tenemos la posibilidad de elegir nuevamente qué modelo de país queremos. Trabajemos juntos para defender el proyecto que tiene a la dignidad y los derechos de los trabajadores y trabajadoras en lo más alto de las prioridades de gobierno", concluyó.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, también manifestó sus deseos en el marco del 1° de mayo, y prometió "trabajar para salir adelante" como "única fórmula".

"En nuestro país, trabajar fue siempre la manera de salir adelante. Hoy no alcanza y eso está mal. Lo vamos a cambiar.

Juntos. Feliz día del trabajador", señaló Larreta, al tiempo que aseguró que no habrá "ni un trabajador pobre más".

Otra de las referentes del PRO que se sumó a la contienda por el sillón de Rivadavia, fue la ex gobernador María Eugenia Vidal que destacó la tarea de "quienes apuestan a dar trabajo en tiempos tan difíciles, a los que se levantan todos los días para darles a sus familias lo mejor que pueden, a los que tienen miedo de esperar el colectivo para ir a trabajar", y afirmó: "Vamos a volver a hacer que el esfuerzo de todos los días valga la pena".

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, quien competirá por la presidencia bajo Juntos por el Cambio, aprovechó la fecha para cuestionar el asistencialismo, y plantear que el trabajo es lo que resuelve la pobreza.

"No les vamos a permitir que nos roben la cultural del trabajo", planteó en un video que publicó en redes. "El empleo digno, el esfuerzo y la cultura del trabajo hicieron grande a este país. Tenemos el desafío de reconstruir la gran clase media argentina y darle a nuestro pueblo un gobierno que los acompañe para salir adelante. ¡Feliz día a las y los trabajadores!", saludó.

En representación de la Coalición Cívica - ARI (CC), Maximiliano Ferraro, expresó: "En el Día del Trabajador, quiero saludar a todos aquellos que, día a día, se esfuerzan por salir adelante y llevar el pan a sus mesas. Sin embargo, no se puede ignorar la cruda realidad de nuestro país, que enfrenta altos índices de desocupación y pobreza".

"En un momento como este, es difícil celebrar el Día del Trabajador sabiendo que tantas personas luchan por encontrar trabajo y sobrevivir en condiciones precarias. Por eso, hoy más que nunca, debemos trabajar juntos para construir un futuro mejor para todos. Una sociedad más justa e igualitaria se construye con trabajo", enfatizó.

El libertario Javier Milei, quien ya lanzó su precandidatura a presidente, también publicó un sugestivo mensaje en redes sociales.

"Más gráfico imposible", tuiteó junto a una imagen de un hombre en una canoa, remando en una cuchara de dulce de leche, bajo la leyenda "Muy feliz día del trabajador argentino. Coherencia por favor".

La dirigente del MST, Vilma Ripoll, convocó a participar del acto que realizará la izquierda en Plaza de Mayo, a las 15 y envió un mensaje contra el Gobierno.

"¡Feliz #DiaDelTrabajador! Nos vemos hoy a las 15 en Plaza de Mayo para celebrar, luchando. Y que la crisis la paguen los capitalistas", publicó. (NA)