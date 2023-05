Educación, salud e infraestructura fueron otros ejes centrales del discurso de Perotti

En la continuidad de su extenso y su último discurso ante la Asamblea Legislativa, que duró casi 3 horas, Perotti también se refirió a la educación, salud, ambiente, infraestructura y seguridad, resaltando algunas obras importantes para Rafaela, su ciudad natal, como el acueducto de calle Tucumán y la creación de la Escuela de Policía.

En materia de Educación, enfatizó la agenda del gobierno. “El futuro está en las aulas. La educación es el camino a la libertad, es la mejor herramienta para igualar oportunidades y la mayor política distributiva del Estado. Por eso nuestra meta es ser una provincia con escolaridad plena”. De la misma manera, en torno a Salud, aseveró el gobernador, “nos propusimos alcanzar un sistema sanitario más cercano y accesible con el propósito de mejorar la calidad de vida y resguardar la salud de todos los santafesinos y santafesinas, en cada rincón de la provincia”. "Nuestro compromiso era establecer el Boleto Educativo Gratuito, urbano y rural: Cumplimos. En su tercera edición ya lleva inscriptos más de 274.000 usuarios de los cuales 221.302 son estudiantes, 44.733 docentes y 8.007 asistentes escolares. A través del programa de inclusión digital llevamos entregadas más de 400 mil netbooks a través de Conectar Igualdad; 2.800 tablets para estudiantes de barrios populares de Santa Fe y Rosario y vamos a llegar a 5.000 los próximos meses; 4.000 celulares para estudiantes de escuelas rurales; becas de conectividad para alumnos de 237 escuelas rurales.

Todas las escuelas de la provincia tendrán 25 horas semanales en el nivel primario. Para tomar dimensión de lo que significa, son 38 días más de clases al año para fortalecer aprendizajes en lengua, matemática, resolución de problemas y pensamiento científico computacional. No solo construimos nuevas escuelas sino que también mejoramos las existentes: construimos 127 nuevas aulas y tenemos 40 más en diseño y ejecución para este año; invertimos en ampliaciones y refacciones en 83 edificios escolares y con una inversión superior a 720 millones de pesos, la provincia está recuperando el servicio de gas en escuelas santafesinas".

Perotti añadió luego que "hoy podemos decir que Santa Fe tiene una salud más cercana y accesible. Hablamos con hechos concretos. Esto es cambiar, transformar, avanzar y hacer”. Por otro lado, indicó que “trabajar por una Santa Fe más igualitaria se convirtió en una verdadera política de Estado. La jerarquización del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad nos permite tener hoy una mayor presencia y alcance territorial para poder cumplir con el fuerte propósito de ser una provincia que acepta las diferencias, pero no las desigualdades”. Además, también destacó como política transversal y prioritaria de la agenda de gobierno “el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable. Desde el primer día nos propusimos ser una provincia comprometida con el progreso económico, con responsabilidad social y ambiental. El cuidado del ambiente y la conservación de la biodiversidad tiene en nuestra gestión acciones concretas que hemos impulsado a lo largo de estos años”. Al mismo tiempo, el mandatario rafaelino expuso que "la pandemia nos obligó a hacer frente a una crisis sanitaria que nos desafió a reforzar el sistema sanitario en tiempo récord. Construimos hospitales modulares; refuncionalizamos y ampliamos a los efectores de salud; incorporamos más equipamiento; triplicamos las camas críticas para adultos; duplicamos el número de camas críticas pediátricas y también llevamos al doble las camas generales con oxígeno. Fortalecimos la red de emergencias y traslado con la entrega de 87 nuevas ambulancias de alta complejidad. A través del “Santa Fe Más” acompañamos a 26 mil jóvenes de 217 localidades para acercarles oportunidades de inclusión y de reconstruir vínculos comunitarios en el territorio. Impulsamos el programa provincial “Primer empleo”, un programa que ya permitió formalizar a más de 2.700 jóvenes desocupados, de entre 18 y 30 años, en las más de 600 empresas santafesinas adheridas".



SOBRE INFRAESTRUCTURA

En otro segmento del discurso, el gobernador destacó que "hoy tenemos más de 2.000 obras distribuidas en toda la geografía provincial. Son obras que conectan, reducen asimetrías. Que generan empleo y fortalecen la producción. Que contagian al sector privado a invertir, y que promueven el arraigo. En definitiva, que cambian para mejor la vida de la gente. Los invito a recorrer la provincia de norte a sur, de este a oeste, y en cada rincón van a encontrar obras y más obras. Están avanzando a buen ritmo seis acueductos: algunos iniciados, otros por iniciar, obras en plantas potabilizadoras y obras de administración delegada con municipios y comunas por más de $150.000 millones. En materia de saneamiento estamos sumando a más de 30 localidades que pasan a contar con mejores servicios de red cloacal. Avanzamos en los planes de saneamiento para los próximos 30 años de Rosario y Santa Fe. En materia de infraestructura gasífera, la inversión también es decisiva para el desarrollo futuro de la provincia. Logramos consolidar, con el acompañamiento de Nación, la extensión de gasoductos más importante de la historia de Santa Fe.

Hoy tenemos en ejecución 4 grandes gasoductos: el Gran Santa Fe, Gran Rosario, Regional Sur y la finalización del Centro II, donde se encuentra Rafaela. Van a permitir conectar a más de 750.000 santafesinos, más de 13.000 pymes e instituciones y grandes industrias. A estas obras en marcha se le sumarán otras en el futuro gracias al Gasoducto Néstor Kirchner. También estamos ampliando y fortaleciendo la matriz energética de la provincia de Santa Fe. Tenemos en curso 243 obras de las cuales se destacan la puesta operativa de la Estación Transformadora en Las Parejas y la construcción de 6 nuevas estaciones transformadoras. Realizamos una consulta pública para legitimar social y ambientalmente la construcción de una nueva Estación Transformadora en Santa Fe, que está a días de ser licitada". Luego agregó que "desde un primer momento dijimos que era urgente dotar de conectividad digital a todo el territorio provincial. La pandemia desnudó el atrasado en el que estábamos y a través del programa “Santa Fe Más Conectada”, estamos revirtiendo ese escenario. Estamos invirtiendo más de 124 millones de dólares para unir a los 365 pueblos y ciudades, conectar en red a todo el sector público provincial, a las escuelas, los centros de salud, los juzgados, las comisarías, los municipios y comunas. Más familias han hecho realidad el sueño de la casa propia. A 268 municipios y comunas en los 19 departamentos, llegaron los programas habitacionales provinciales y nacionales. Llevamos entregadas 10.198 viviendas y estamos construyendo 10153 viviendas más".



GOBIERNO, SEGURIDAD Y JUSTICIA

Sobre estas cuestiones, Perotti destacó que “vamos a continuar poniendo el foco donde lo pusimos desde el primer día: en cortar todo vínculo con el delito; en el fortalecimiento institucional de la Policía y la puesta en valor de la profesión policial con mayor entrenamiento y formación; en equipar, modernizar y robustecer el sistema de seguridad y penitenciario para sacarlo del retraso en el que estaba en materia logística, tecnológica y de infraestructura. Para ello primero tuvimos que revertir un proceso en donde se iban más policías de los que ingresaban. Algo inadmisible. Creamos tres nuevas Escuelas Regionales de Policía en Murphy, Rafaela y Reconquista, que se suman a las de Recreo y Rosario. A través del Plan Integral de Equipamiento y Tecnología para la Seguridad, estamos revirtiendo el atraso que tenían nuestras fuerzas: 1.873 nuevos vehículos (motos, patrulleros, camionetas); 156 vehículos no identificables para actividades de investigación; 20 drones con 10 estaciones de carga; 8.400 armas cortas y 734 armas largas; 1.500.000 municiones; 20.500 chalecos balísticos; 800 equipos de protección antidisturbios. Con una inversión de más de 35 millones de dólares, estamos dando un importante salto tecnológico para reemplazar el anterior 911 por un sistema de emergencia moderno, con tecnología de última generación en comunicación, videovigilancia e inteligencia criminal".

"En el marco del programa “Santa Fe Más Justicia” estamos digitalizando procesos administrativos y judiciales. Llevamos adelanto el proceso de selección para cubrir las vacantes del Poder Judicial Provincial, incluyendo jueces, fiscales, defensores así como de las autoridades superiores del MPA y Servicio Público de la Defensa".



BALANCE

Durante el balance de gestión, Perotti distinguió también el Boleto Educativo Gratuito y la Billetera Santa Fe “como políticas públicas en marcha que cierran brechas del pasado y abren puertas del futuro para toda la provincia”. “Cada una de estas iniciativas -razonó- no son marketing político. Son acciones y dispositivos concretos. Hemos hecho y haremos más inauguraciones que anuncios. Somos un gobierno federal que no solo reclama a la Nación lo que es de Santa Fe, sino que trabajamos con el ejemplo”. Para cerrar, el gobernador agradeció “el trabajo cotidiano e incansable del gabinete” y a las y los legisladores que “con críticas y apoyos han permitido que hagamos mejor nuestro trabajo”. Y concluyó: “Estamos dejando una provincia con importantes transformaciones que se tienen que convertir en piso para seguir creciendo, seguir yendo hacia adelante; no podemos retroceder. Los invito a seguir soñando, a seguir apostando por la producción y el trabajo, a seguir trabajado juntos por la Invencible Provincia de Santa Fe”.