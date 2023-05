"Estamos dejando una provincia con importantes transformaciones, no podemos retroceder"

El gobernador Omar Perotti inauguró, este lunes 1° de mayo, el 141° período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. En ese marco, saludó a las y los trabajadores en su día, y resaltó los principales ejes de su gestión: Santa Fe como motor productivo y de la innovación; la llegada de infraestructura a cada rincón de la provincia; educación como base para el desarrollo presente y futuro; la prioridad en seguridad ciudadana; ambiente y desarrollo sostenible; perspectiva de género e igualdad; y el cuidado de la salud y la inclusión social.

“Somos el gobierno que se atrevió a construir una provincia con más infraestructura para mejorar la calidad de vida de los santafesinos. Tenemos más de 2.000 obras en toda la provincia. Son obras que conectan, reducen asimetrías, generan empleo y fortalecen la producción”, afirmó. En esa línea, y acompañando cada mención de obras y logros de su gestión con la proyección de videos, enfatizó: “No son sólo números. Detrás de cada cifra, de cada inversión, de cada acción que realizamos, hay beneficios concretos para miles y miles de mujeres y hombres, jóvenes y niños. Personas de carne y hueso con dificultades y preocupaciones cotidianas”. “Queremos alcanzar, en todo el territorio provincial, un piso de infraestructura social y productiva muy superior al que encontramos. Son obras para resolver problemas crónicos: agua, gas, cloacas y caminos. Son obras que apalancan la recuperación económica, el crecimiento del empleo y posibilitan que demos un salto de competitividad”, argumentó el mandatario. Y subrayó: “Son obras de impacto inmediato y otras que para algunos son enterrar caños, pero cuando en los próximos meses los vecinos abran la canilla y tengan agua potable, enciendan la hornalla y tengan gas, usen dispositivos electrónicos y tengan internet de calidad, todo ello no será casualidad”.



SANTA FE MOTOR PRODUCTIVO

En otro tramo de su discurso, Perotti remarcó que todo lo hecho “son acciones concretas y reales que impulsamos para acompañar a quien produce, invierte y trabaja, como marca insoslayable de nuestra gestión”. Y sumó: “Nuestros trabajadores, productores, empresarios, científicos y emprendedores son los protagonistas indiscutibles de esta Santa Fe productiva e innovadora que pusimos en marcha uniendo el esfuerzo público con el privado”. “Nuestra provincia -continuó- fue la tierra que permitió cumplir los sueños de nuestros padres y abuelos, y hoy vuelve a ser un lugar de oportunidades. No me canso de repetir que estamos haciendo una Santa Fe en la que quien haya nacido donde haya nacido, tenga las mismas opciones de arraigo y desarrollo. Nuestro suelo es cuna de campeones, que son un ejemplo de cómo el trabajo colectivo y cotidiano tiene sus frutos. Somos un equipo de 3.556.522 santafesinos y santafesinas que cuando nos unimos, nada nos detiene”.

Asimismo, aludió a las dificultades que la gestión debió enfrentar. “A la crisis sanitaria y económica se sumaron los efectos de la triple crisis mundial (alimentaria, energética e inflacionaria), producto de la guerra en Europa; la emergencia hídrica ante la bajante histórica del río Paraná; la emergencia agropecuaria con la peor sequía de la historia, que afecta a la ganadería, la lechería y la agricultura al mismo tiempo en todas las regiones, causando enormes pérdidas a toda la cadena agropecuaria, agroindustrial y comercial; y la emergencia en seguridad, que no es nueva y arrastra desde hace años nuestra sociedad”.

Al respecto, señaló que “la única forma de resolver un problema es reconocer que existe y no taparlo. Como gobierno no miramos para otro lado y nadie debería hacerlo. Desde que asumimos lo hicimos con la férrea decisión de enfrentar el tema; nunca negamos la realidad. El silencio solo le sirve al delito”. “A lo largo de estos años -remarcó-, no nos movimos ni un sólo milímetro de nuestro compromiso de cortar vínculos con el delito, de romper con las relaciones entre el Estado y los delincuentes, de que no haya impunidad ni privilegios para nadie sin distinción”. Y agregó: “Los tres poderes del Estado debemos tener un enemigo común: la lucha contra el delito”.

Perotti también agregó que "sostener a la producción y trabajo como ordenadores de la sociedad, configura el ADN de nuestra visión de gobierno. Billetera Santa Fe está pensada para reactivar el comercio como dinamizador de la economía, priorizando a los pequeños y medianos negocios de cercanía y para cuidar el poder adquisitivo de nuestra gente. Pusimos en marcha el mayor financiamiento a los sectores productivos que ha realizado Santa Fe en su historia con bonificación de tasas. Alcanzamos 66 parques y áreas industriales o de actividad económica receptoras de aportes, obras e inversiones que incentivan nuevas radicaciones. Pusimos en marcha Caminos de la Ruralidad, un programa que marca un antes y un después para la familia rural, para el movimiento diario de la producción y el agregado de valor en origen. Ya superamos los 1.000 kilómetros. Cuando empezamos la gestión, nos planteamos como meta poner a Santa Fe en el mapa del turismo receptivo nacional e internacional. Hoy podemos decir con orgullo que, por primera vez en nuestra historia, estamos dentro de las 10 provincias más elegidas por los argentinos. Las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron el año pasado un valor máximo histórico de casi 20.000 millones de dólares, 68% por encima respecto de 2020 y un 34% en relación a 2019. Es el trabajo de nuestra gente que llega a 149 países: India, Brasil, Países Bajos, China y Vietnam, entre nuestros principales destinos. Somos la segunda provincia más exportadora de la Argentina y la más superavitaria en su balanza comercial con el exterior. Ya son 783 las empresas exportadoras de 106 localidades".



MOTOR DE LA INNOVACIÓN

Con respecto a este punto, Perotti dijo que "Santa Fe no sólo es el corazón productivo del país. También queremos que sea el motor de la innovación. Por eso quintuplicamos el presupuesto provincial en ciencia y tecnología como señal inequívoca de esta prioridad. Tenemos el mayor clúster biotecnológico del país, con empresas que exportan a 84 países de los 5 continentes. En materia de infraestructura, somos la provincia que está recibiendo la mayor inversión por parte de la Nación. Son proyectos de obra y equipamiento por 35 millones de dólares. Queremos que Santa Fe sea el centro de la revolución tecnológica, que tiene a la biotecnología y a la inteligencia artificial como protagonistas. Queremos transformar equipos científicos con ganas de emprender, en compañías que generen empleo y lleven sus productos a la región y al mundo. Sigamos trabajando por más ciencia, por más innovación, por más productos y trabajo. La ruta ya está marcada y la ventana de oportunidad no tiene límites”.



SOBRE DEPORTE Y CULTURA

Mientras tanto, Perotti también valoró en su extenso discurso que "Santa Fe es la provincia del Deporte. Un verdadero semillero de deportistas talentosos que contagian y entusiasman a muchos otros jóvenes mostrando que en el deportes hay camino de vida y de esfuerzo. Entregamos 430 becas en 36 disciplinas a deportistas y entrenadores. Realizamos los Juegos Santafesinos, un encuentro del cual formaron parte más de 80.500 niños, niñas y adolescentes de más de 1.400 escuelas, 500 clubes y 35 federaciones. La Copa Santa Fe Provincia Deportiva 2022 es otro gran éxito que nos llena de orgullo y repetiremos este año. Santa Fe ganó la posibilidad de ser sede de los juegos Odesur 202 de Mayores. Nuestra provincia tiene un rico patrimonio histórico, artístico y cultural que engrandece nuestra identidad. Por eso financiamos más de 870 proyectos culturales en toda la provincia con el Plan de Fomento a las Industrias Creativas, capacitamos a más de 13.000 personas con la Escuela de Oficios Artísticos y junto a Nación, inauguramos en Rosario la Sede de la Escuela Nacional de Experimentación y realización Cinematográfica. Santa Fe en tu Corazón ya lleva más de 20 ediciones recorriendo las localidades de nuestra provincia con el talento de nuestros artistas.