Newell's recibe a Santos

Newell’s, puntero del Grupo E con 6 puntos, recibirá este martes a las 21.30 a Santos de Brasil (4) en el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, por la tercera fecha de la Copa Sudamericana.

El partido será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera y televisado por la señal de cable DirecTV.

Newell’s viene de empatar sin goles el viernes de local contra Argentinos Juniors por la Liga Profesional, donde está en la mitad de la tabla. En la Sudamericana, Newell’s ganó los dos partidos: venció a Audax Italiano en Chile, 1-0 sobre la hora, y goleó 3-0 de local a Blooming de Bolivia.



HURACÁN ANTE DANUBIO. Huracán recibirá a Danubio, de Uruguay, en busca de una victoria que lo consolide como líder del Grupo B de la Copa Sudamericana. El partido correspondiente a la tercera fecha se jugará desde las 19 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con el brasileño Braulio Machado como árbitro y transmisión de ESPN y Star+. Los dirigidos por Esteban Conde, exarquero de Atlético Rafaela, llevan cinco partidos sin ganar con cuatro derrotas seguidas. Danubio tendrá una baja sensible ya que el enganche Franco “Cepillo” González, figura del seleccionado Sub 20 de Uruguay, no viajó a Buenos Aires con la delegación.



ESTUDIANTES JUEGA EN BRASIL. En un duelo de punteros correspondiente a la tercera fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana, Estudiantes de La Plata visita este martes a Bragantino de Brasil desde las 21 en el estadio Nabi Abi Chedid, con el arbitraje del colombiano Carlos Ortega y la transmisión de TV estará a cargo de DirecTV Sports.