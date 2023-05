CRAR se trepó a la punta

El fin de semana se jugó la quinta fecha del torneo de damas de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped, Zona A1 Rafaela, el cual tuvo su epicentro en el partido que CRAR le ganó a 9 de Julio de nuestra ciudad por 1 a 0, ya que ambos llegaron líderes previo al inicio.

Este encuentro fue el sábado en el sintético del Verde y el equipo dirigido por Adrián Kieffer se impuso con el gol de córner corto de Guillermina Astudillo, cerca del final del segundo cuarto.

Los resultados en las demás categorías fueron: Reserva: CRAR 0 – 9 de Julio 2 (Milena Zorrilla y Danisa Bonino); Sub 16: CRAR 1 (Eliana Trindade) – 9 de Julio 0; Sub 14: CRAR 0 – 9 de Julio 2 (Sofía Ortega y Lola Lombardo).

Sub 12 A: CRAR 0 – 9 de Julio 3 (Sofía Ortega -2- y Delfina Palota).Sub 12 B: CRAR 0 – 9 de Julio 5 (Paulina Pompeo -3- y Jazmin Ledesma -2-).

Eo mismo día, en Humboldt, Charabones de San Francisco le ganó por 1 a 0 a Sarmiento en primera división con gol de Priscila Maffini.En Reserva se impuso Sarmiento por 4 a 1 con anotaciones de Ana Marty, en tres oportunidades, y Kimey Figueredo. Victoria Rosa convirtió para Charabones.

Ya en domingo, en cancha de CRAR, Sportivo Norte le ganó al Deportivo Bella Italia por 2 a 1. Las norteñas se impusieron con un doblete de Daiana Trulli, mientras que Loreley Yori anotó para las Tanas.

En reserva empataron 1 a 1, con tantos de Kiara Galván para Sportivo y de Araceli Fux en Bella Italia.En Sub 12, Atlético de Rafaela superó a Sportivo Norte por 2 a 0 con goles de Catalina Farías y Jazmín Emmert.

El otro duelo de la jornada estuvo en el sintético de Sarmiento de Humboldt, donde 9 de Julio de Morteros se impuso por 4 a 1 ante Juventud en primera división. Los goles del ganador fueron de Julieta Beltramo, Marcela Manzur, Virginia Irazoqui y Paola Daniele, mientras que Gretel Dutruel anotó para Juventud.

9 de Julio también se impuso en Reserva por 2 a 0, con tantos de Marcela Manzur y Naza Huenchul.

Las posiciones en primera división son las siguientes: CRAR 14 puntos; 9 de Julio de Morteros 12; 9 de Julio de Rafaela 11; Charabones 9; Sportivo Norte 8; Juventud de Humboldt 5; Sarmiento 1 y Bella Italia 0.