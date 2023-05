Gabriel Díaz se anotó un gran triunfo en Córdoba

Gabriel Díaz dio el batacazo el sábado por la noche en una de las peleas principales disputadas en el Hotel Quinto Centenario de Córdoba, con una atractiva cartelera profesional.

El púgil del gimnasio Mosquibox volvió así a los primeros planos tras vencer con un nocaut fulminante en el noveno round al por entonces invicto local Kevin Brizuela y se alzó con el título medio pesado Fedelatín AMB que se encontraba vacante.

El “Loco” Díaz sostuvo el dominio de las acciones desde el segundo asalto. Inteligente para ubicarse en la media distancia, aprovechó los huecos defensivos que dejaba Brizuela. Fue allí como en el cuarto asalto, con un cross de derecha sintió al cordobés y lo llevó a la lona al no poder mantener la vertical.

Sabiéndose por debajo en las tarjetas, Brizuela no tuvo más alternativa que buscar el combate antes del límite. Díaz, lejos de desesperarse, esperó el momento justo y con un cross zurdo al rostro conectado a la perfección envió a la lona nuevamente al pupilo de Mariano Carrera que no pudo sortear la cuenta y requirió la asistencia médica. Tras algunos minutos, el cordobés logró recobrar la conciencia en su totalidad para tranquilidad de los presentes.

Díaz se alzó con el cinturón y reinició su carrera en esta nueva categoría (diez kilos por encima de la que lo tenía como protagonista tan solo tres años atrás) logrando su decimotercer victoria y quedando con un record de 13-5-0, 5KO. Brizuela no pudo con la experiencia del “Loco”, obtuvo su primera derrota y quedó con un record de 6-1-0, 4KO.