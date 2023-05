Llega la nueva edición del Mercado de Industrias Culturales de Argentina

El Mercado de Industrias Culturales de Argentina (MICA) se realizará del 1 al 4 de junio en el Centro Cultural Kirchner, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el plazo de inscripción es hasta el 10 de mayo inclusive.

El MICA es un evento de proyección internacional, orientado a promover el desarrollo y vinculación de empresas, productores y profesionales de las industrias culturales, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Desarrollo Cultural.

Nació en 2011 con el objetivo de impulsar la comercialización de bienes y servicios culturales de los sectores: Teatro, Audiovisual, Diseño, Editorial, Música, Videojuegos y Artes Visuales. A través de los años se consolidó como el mercado cultural más grande de la región.

En 2021, junto con la creación de la plataforma web mica.gob.ar, se incorporaron a los sectores ya mencionados: Infancias, Circo, Danza, Folklore, Gastronomía, Hip Hop, Tango, Música Académica.

Para la edición 2023, MICA brindará un espacio de intercambio para 3.000 participantes de las industrias culturales nacionales e internacionales, con actividades orientadas a la internacionalización de bienes y servicios culturales, expansión de oportunidades de negocio, espacios de formación e inclusión sectorial y fortalecimiento del mercado interno y regional de las industrias culturales.

La programación está compuesta por conferencias, talleres, rondas de vínculos y negocios, feria de emprendedores, laboratorios y muestras en vivo. Y en este marco, continuando con las políticas de fortalecimiento del sector de las Industrias Culturales de Santa Fe, el Ministerio de Cultura seleccionará, a través de un jurado especializado, entre quienes se inscriban un total de 30 (treinta) empresas, productores o profesionales, y 10 (diez) proyectos suplentes, para participar de las actividades presenciales del MICA 2023 en CABA los días 1º, 2, 3 y 4 de junio.

A cada una de las personas seleccionadas se le cubrirán los costos de alojamiento por las tres noches y el traslado desde la provincia de Santa Fe hasta CABA, ida y vuelta. No cubrirá las comidas en CABA, ni los traslados en destino.

Entre el 18 y 22 de mayo se hará el anuncio de los 30 proyectos seleccionados y de los 10 suplentes.



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Podrán participar de la presente convocatoria personas humanas mayores de 18 años con residencia comprobable en la provincia de Santa Fe a la fecha de apertura de la presente convocatoria.

Las personas jurídicas que pueden aplicar serán las Asociaciones Civiles, Fundaciones, Cooperativas, Sociedades de Responsabilidad Limitada y Sociedades Anónimas, siempre que sus respectivos domicilios estén fijados en la provincia de Santa Fe.

Las personas jurídicas acreditarán residencia en la provincia mediante facturación comprobable, domicilio fiscal o copia certificada del último estatuto social, donde conste domicilio.

Las personas humanas deberán presentar copia del DNI. Además se acreditará su residencia en el territorio santafesino mediante algunas (no todas) de las siguientes opciones:

a) Constancia de inscripción en AFIP donde se especifique que el domicilio fiscal es en la provincia de Santa Fe.

b) Factura a nombre propio del año 2023 de: impuesto inmobiliario provincial (Administración Provincial de Impuestos-API), tasa municipal o comunal de localidades provinciales, Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas u otros servicios.

c) Contrato de alquiler vigente de inmueble situado en la provincia a nombre propio.

Para participar y ser evaluados deberán completar su portfolio digital en la plataforma MICA, tomando esta información como única válida para el proceso de selección. Aquellas personas que no estén inscritas pueden ver los pasos a seguir en el siguiente link: https://mica.gob.ar/preguntas-frecuentes. Allí también encontrarán tutoriales con información útil para empezar a crear el portfolio.

A su vez, deberán inscribirse hasta el 10 de mayo inclusive en el siguiente formulario online:

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesbtSimgU7sXjNPa-0DhTu2dmV-eSL9YJdZIoo_BHQomFCSA/viewform), donde se le solicitarán los requisitos anteriores junto a otros datos de contacto e información extra para la selección.

Por consultas sobre información acerca del MICA 2023 que no esté en la presente convocatoria podrán escribir a: [email protected] (Programa Feriar del Ministerio de Cultura de Santa Fe).