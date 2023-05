Ofertas y promociones, el invaluable aporte de la Feria en tiempos de crisis

Promociones llevando tres libros, ofertas de tres ejemplares a 3000 pesos, descuentos con las tarjetas de los bancos Nación y Provincia y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, son algunas de las opciones que ofrece la Feria del Libro de Buenos Aires en una edición en la que se dispone a superar la cantidad de visitantes del año pasado -más de un millón- y a motorizar ventas de una industria atravesada por la escasez y encarecimiento de su principal insumo: el papel.

Con precios de libros que van entre 4.000 y 11.000 pesos, la edición 47 del acontecimiento cultural que centraliza la agenda de novedades, reediciones y presentaciones tiene entradas a 800 pesos de lunes a viernes y a 1.200 pesos viernes, sábados y domingos. Además, ofrece un pase de tres visitas a 1.800 pesos.

¿Quiénes pueden ingresar gratis? Todos los días menores de hasta 12 años inclusive, quienes hagan visitas escolares, personas con discapacidad y docentes; mientras que de lunes a viernes pueden hacerlo estudiantes, jubilados y pensionados. Este sábado se celebra la Noche de la Feria y el ingreso es gratuito para todos desde las 20 hasta las 24.

Si bien el valor del libro está regulado y tiene un precio fijado por ley en nuestro país, al recorrer los pasillos del enorme predio de la Rural se puede acceder a descuentos en las compras, ya que con cada entrada (para cualquier día) o pase (para tres visitas) los visitantes reciben un chequelibro de 1.200 pesos para usar en las librerías adheridas una vez que finalice la Feria, el 16 de mayo.

Cada entrada, además, está acompañada por vales de descuento que pueden utilizarse para la compra de libros en los stands. Por ejemplo, las entradas de 800 pesos tendrán 4 vales de 200 y las de 1.200, 6 de 200. Cada uno de estos vales podrá usarse para cubrir hasta el 10% del pago en compras a partir de 2.000 pesos. Al ser acumulativos, para la compra de un libro de 4.000 pesos se pueden descontar 400 en dos vales.

Pero además de estos descuentos hay stands que ofrecen ofertas como el de la editorial y librería Colihue, que tiene policiales que cuestan en librerías 4.200 y en la Feria se pueden encontrar a 2.900, además de promociones de tres obras por 2.800 o dos por 3.500.

Por ejemplo, en el stand de la librería Dickens hay títulos de Tusquets a 1.000 pesos llevando tres, esto es, tres por 3.000. En esa pila hay trabajos de Santiago Loza, Mercedes Guiraldes o Elvio Gandolfo.

Otras ofertas se pueden encontrar en el espacio de Eudeba, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, donde los libros de la serie de los Dos Siglos se pueden llevar tres al precio de dos. ¿Qué títulos están incluidos? "La reina de las nieves", de Elvio Gandolfo; "La estupidez", de Rafael Spregelburd; "Ema, la cautiva", de César Aira; y "Un dios cotidiano", de David Viñas, entre otros. Los valores están entre 2.700 y 3.000 pesos.

El mismo sello tiene a 999 pesos "Papeles secretos. Los cables de WikiLeaks", compilado por la consultora e investigadora Shila Vilker, o "Cuadernos", del sociólogo y antropólogo francés Lucien Lévy-Bruhl.

El Fondo de Cultura Económica también tiene mesa de ofertas a 690 pesos, en las que se pueden encontrar "Las pasiones intelectuales", de Élisabeth Badinter, o la novela "Los peces", de Sergio Fernández. Y desde el 1º de mayo, además, algunos de los libros de su colección "Breviarios" estarán a mitad de precio: antes estaban a 2.700 pesos y ahora estarán a 1.490.

Si de libros para infancias se trata, la librería El Aleph tiene una de las mesas más grandes de su stand dedicada a libros infantiles a 1.000 pesos. Allí se pueden encontrar ejemplares que en librerías alcanzan los 3.000 pesos. Y en el lugar ocupado por AZ, editorial dedicada a la educación y la literatura, hay un 25% de descuento con el pago en efectivo o débito y llevando más de un libro.

En el espacio de la distribuidora de Blatt &Ríos, presentando el carnet del club que acredite que el visitante practica natación, hay un descuento en la compra del reciente "Bocetos de natación", de Leanne Shapton; y llevando tres libros hay descuentos en la compra final.

En tanto, Penguin Random House regala un vaso térmico con la compra de algunos de los libros más elegidos por los jóvenes: las novedades de Mercedes Ron, Carolina Unrein o Sasha Laurens que toman una de las mesas más protagónicas de ese espacio. La distribuidora Big Sur hace lo propio con bolsas de tela estampadas con la frase "elijo leer" por la compra de 5 libros.

¿Hay posibilidades de que el cambio de mes venga con aumentos de precios? Editores de la Cámara Argentina del Libro (CAL) aseguran que no suele haber aumentos de precios durante el transcurso de la Feria. Uno de los motivos es que se le pasa a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) un listado de precios y ese importe se debe mantener porque hay un presupuesto destinado a esas compras que tendrán sus días especiales los días 5, 6, 7 y 8 de mayo, cuando puedan adquirir libros a mitad de precio.

Si hablamos de costos de la Feria, el alquiler de los stands para editoriales no puede faltar en el mapa de datos y ahí los valores por metro cuadrado difieren según el pabellón: en el ocre y en el verde van de 145.004 a 53.319 pesos, en el azul de 143.546 a 58.969 y en el amarillo de 142.107 a 58.375. Los colores determinan la ubicación, por ejemplo, el verde es más central que el azul, y los responsables de la organización explican que esos precios de lista también se determinan por quienes son o no socios de la Fundación, que perciben un descuento, así como la antigüedad también permite descuentos. Las ventas de espacios se iniciaron en septiembre hasta el 31 de octubre y eso ayuda a que se pueda pagar en cuotas.

El 75% de los expositores son socios de la Cámara, entonces el precio de lista no es el que terminan pagando porque tienen descuentos justamente por ser socios y por forma de pago, lo que se traduce en un descuento total de un 40% del precio de lista.

Algunos sellos comparten espacios como estrategia para abaratar gastos y los stands colectivos se convierten año a año en una característica de la Feria que permite justamente reconocer una curaduría por temas y catálogos parecidos.

A la hora de pensar en los consumos gastronómicos de la Feria, los valores van de 700 pesos para las gaseosas, 800 pesos para los cafés y medialunas o brownies por 400 y tostados a 700 y panchos a 800.

La diversidad de precios, propuestas y alternativas, también en precios, que propone la Feria se puede advertir al recorrerla y confirmar, como señaló en su discurso de apertura el escritor Martín Kohan, es un acontecimiento con diferentes entradas posibles que puede ser habitado de manera muy diversa según quién encare y asuma ese itinerario. TÉLAM