El "9" no levanta cabeza

El domingo en Corrientes, ante Boca Unidos por 2 a 0, 9 de Julio sufrió su sexta caída en el torneo Federal A y evidenció los mismos signos preocupantes de sus últimas presentaciones, que lo hacen ubicarse en el fondo de la Zona 4. El único dato positivo de la jornada es que los penúltimos siguen estando a cuatro puntos. Federico Pérez, de cabeza en una acción de pelota parada, y Raúl Albornoz, de tiro penal, marcaron los goles para el conjunto local.

Más allá del trabajo de la semana y los intentos del cuerpo técnico encabezado por Maximiliano Barbero el equipo sigue sin aparecer en la medida de lo esperado, como para ser lo suficientemente competitivo -en especial de visitante- y aspirar a obtener puntos. La falta de generación de juego ofensivo es el principal déficit.

El León da la sensación que no tiene un libreto como para torcer el rumbo de los encuentros cuando se encuentra en desventaja y ese es un elemento preocupante. El fin de semana estará cerrando la primera rueda y tendrá una nueva chance para mejorar su prestación, que es determinante para la obtención de resultados favorables.

Estas fueron las formaciones: Boca Unidos: Lucas De León; Octavio Moscarelli, Walter Juárez, Rubén Albornoz y Joaquín Libera; Ángel Piz, Federico Pérez, Leandro Gómez y Gabriel Morales; Antonio Medina y Maximiliano Solari. DT: Rául Estévez.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Matías Loboa (Jonatan Bogado), Facundo Centurión, Tiago Peñalba y Sebastián Acuña; Agustín Costamagna (Ibáñez), Franco Baudracco (Braian Peralta), Wilson Ruiz Díaz y Alex Salcedo; Fernando Núñez y Román Bravo (Monroy). DT: Maximiliano Barbero.



RESULTADOS Y POSICIONES

El domingo los otros resultados de la octava fecha fueron: Gimnasia y Tiro 2 - San Martín (F) 1; Crucero del Norte 1 - Sarmiento 2 y Juventud Antoniana 2 - Central Norte 1.

Posiciones: Sarmiento 15 puntos; Gimnasia y Tiro 14; Sol de América 13; Boca Unidos y Juventud Antoniana 11; Crucero del Norte 9; Central Norte y San Martín (F) 7; 9 de Julio 3.

Próxima fecha (9ª): 9 de Julio vs. Sol de América; San Martín vs. Crucero del Norte; Sarmiento vs. Juventud Antoniana y Central Norte vs. Boca Unidos. Libre: Gimnasia y Tiro.