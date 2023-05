El Car Show pasó por Paraná

El autódromo “Ciudad de Paraná” recibió este fin de semana a la tercera fecha el Car Show Santafesino, en un espectáculo organizado por el Club de Volantes Entrerrianos. La actividad se inició el sábado con la realización de las tandas de entrenamientos y las sesiones clasificatorias, en tanto que este domingo se llevaron a cabo las finales, que arrojaron las siguientes posiciones:

Clase 1 1600: 1° Gastón Giordano (Uno Way), en 21m11s623, a un promedio de 143,193; 2° Tomás Dalmazzo (Corsa) a 4s583; 3° Lucas Pinczuk (Uno Way) a 9s194; 4° Nicolás Pontoni (VW Up) a 11s447; 5° Antonio Gubaira (Uno Way) a 13s715; 6° Matías Clapier (Uno Way) a 14s244; 7° Alejandro Minen (Mobi) a 15s227; 8° Matías Cantarini (VW Up) a 15s424; 9° Jorge Loizate (Uno Way) a 16s530; 10° Ezequiel González (Corsa) 19s098… 13° Claudio Saccone (Celta) a 50s449.

Turismo Fiat Clase 1: 1° Carlos Longhi, en 22m32s251, a un promedio de 134,655 Km/h; 2° Román Meroi a 694 milésimas; 3° Facundo García a 1s095: 4° Joaquín Iglesias a 1s474; 5° Fabricio Trotti a 2s071; 6° Manuel Macarro a 3s285; 7° Daniel Mendoza a 3s729; 8° Enzo Zanel a 6s555; 9° Santiago Migliore a 7s207; 10° Guillermo Gentile a 12s905… 14° Nicolás Posebón a 37s620.

TS Clase 3: 1° Nahuel Della Santina (Clio), en 21m00s955, a un promedio de 144,925 Km/h; 2° Adrián Castagnani (Clio) a 2s981; 3° Diego Schibli (Clio) a 5s866; 4° Fernando Vallero (Peugeot 208) a 8s597; 5° Andrés Cief (Clio) a 12s084 y 6° Kevin Crucci (Clio) a 42s701.

TC 4000 SS: 1° Franco Passarino (Falcon), en 20m49s865, a un promedio de 145,586 Km/h; 2° Fernando Terré (Chevy) a 6s567; 3° Mauro Perassi (Fairlane) a 6s810; 4° Mario Belich (Fairlane) a 23s919; 5° Héctor Fain (Chevy) a 27s145 y 6° Rubén Ortíz (Ford) a 1m06s979.