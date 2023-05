Medrán: “vamos creciendo en el funcionamiento de equipo”

Atlético de Rafaela impuso condiciones ante Villa Dálmine pero recién sobre el final del encuentro, y de pelota parada, logró el gol para quedarse con la victoria. La ‘Crema’ extendió su racha a seis partidos sin derrota: 3 triunfos y misma cantidad de empates. Quedó a dos puntos del líder, Chacarita, y se ilusiona con el protagonismo alcanzado, donde se encuentra en las primeras colocaciones de la zona B de la Primera Nacional.

Tras la victoria por 1-0 del domingo en el Monumental, el entrenador albiceleste, Ezequiel Medrán hizo hincapié en cómo trabajaron el encuentro y la importancia de seguir mejorando, y fiel a su estilo, enfocándose en el próximo partido 'sin permitirse ir más allá' del Deportivo Maipú, rival al cual visitará el domingo 7 de mayo a las 15.00hs.

“El equipo ha trabajado muy bien a lo largo de los 95 minutos que duró el partido, con claras intenciones de querer tener el dominio del juego, lo tuvimos, hemos creado situaciones como para obtener esta merecida victoria”, indicó Medrán, que luego destacó: “El convencimiento del trabajo diario se ve reflejado a la hora de trabajar los partidos”.



-¿Dónde estuvo la clave para quedarse con la victoria?



-En la paciencia. Sentíamos que la posibilidad del gol iba a venir. En la charla previa hablábamos de un partido que queríamos poner intensidad, que iba a ser combativo, pero iba a ser largo, es un equipo que pasa línea de pelota, que cuesta gestionar ocasiones de gol, pero que íbamos a tener nuestro momento en el partido. Y allí no debíamos fallar. Creo que tuvimos varias situaciones de gol, a través de una pelota parada nuevamente nos da la victoria que con el transcurrir del tiempo es muy merecida.



-¿Es de esas victorias que te posicionan como candidato?



-Está todo muy apretado. Nosotros nos pusimos meta como grupo, como equipo, a corto, mediano y a largo plazo. La realidad es que nosotros al inicio del campeonato queríamos competir de la mejor manera. Y el equipo pudo competir bien.

Se lo ve que en 12 fichas, cuando logras el 50% en victoria y el resto, trabajando de la manera que lo ha trabajado y en la zona que está, da muestra que sos un equipo sólido, que tenés convicción, que debemos seguir mejorando, que debemos seguir trabajando pero van solo 12 fechas, hay que mantener la calma a mediano plazo nuestro objetivo es estar en la zona de clasificación, hoy estamos en la zona de clasificación y tenemos la posibilidad de ser uno de los protagonistas del torneo pero nos falta muchísimo.



-Una de las principales dudas viene siendo el lateral derecho. ¿Cómo lo viste a Portillo?



-Primero, nosotros fuimos cambiando en el transcurso del campeonato, más allá del resultado. Hemos ido buscando variantes, para seguir mejorando nosotros a nivel equipo, también trabajando sobre la virtud del equipo rival. Hoy Portillo lo hizo muy bien, pero yo siempre destaco el trabajo en equipo. La convicción a nivel equipo de trabajar el partido, de tener la tranquilidad y de resolverlo. Hoy se hizo complejo y el equipo tuvo la capacidad de resolver un partido que quedó complejo, pero se terminó imponiendo a través del resultado.



-Otro gol de pelota parada. ¿Preocupa que no se de de jugada?



-Me preocuparía si no la generamos. Pero cuando el equipo genera 6 o 7 ocasiones de gol, ya se va a abrir el arco, ya va a entrar. El equipo las crea. Sería preocupante si no las generaríamos. En el fútbol actual la pelota parada es una herramienta más, hoy te da la posibilidad de quedarnos la victoria. En el día a día le damos mucha importancia, tanto ofensivamente como en la parte defensiva. También al funcionamiento del equipo y en ese sentido vamos creciendo, siento que el equipo compite mejor. Entonces seguir trabajando, seguir compitiendo, porque es el camino.



-Importante que pueda convertir Llama, que vino desde el banco y aportó soluciones.



-Sí, es importante que convierta. Nosotros hablamos, y más allá de quién haga el gol, nosotros trabajamos en equipo. Ese es el mensaje. El gol es bienvenido, y es importante que nos haya permitido quedarnos con la victoria.



-Se viene el Deportivo Maipú, ¿lo ven como una final?



-No, no, fecha 13, no hay finales. Acá es un partido contra un equipo que obviamente que también es protagonista de este torneo. Pero no, no, está muy lejos todavía de eso. No podemos competir con la sensación que digamos que vamos a salir a jugar una final. Si es un partido importante, con un equipo que realmente muy bien, que cuando ves la última recta ha sido muy positiva de Maipú de Mendoza, pero nosotros seguimos enfocados en nosotros, en seguir mejorando y seguir construyendo, yo creo que va por ahí.

Y si el tramo final de la competencia nos encuentra en una zona expectante bienvenido, pero no podemos permitirnos mirar más lejos que el próximo partido del domingo en Mendoza.