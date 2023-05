Sensaciones y sentimientos

Por Hugo Borgna



DE LIBROS Y PRODUCCIONES

En la historieta aparecida en la última página del diario Clarín del 15 de abril pasado, titulada “Es lo que hay (Reality)”, por Altuna, se muestra caminando por una vereda al muchacho protagonista, acompañado por un amigo o conocido. Se registra un diálogo acerca de los escritores y su presencia en los libros. Dice el muchacho protagonista (Gus) “Y entonces los escritores, los historietistas, los autores en general son los que menos ganan en toda la cadena de producción de un libro” y contesta su acompañante “Así es”, y continúa: “Claro que ganan bien los escritores que venden más, los best sellers o los que publican mucho, ¿Viste?. Dice Gus: “Si no fuera por los autores no habría editores ni librerías, ni distribuidoras” La respuesta del acompañante es “…y al revés lo mismo, Gus. Sin editores que publiquen ni librerías que vendan ni distribuidoras que repartan, ¿qué pasaría?”. Replica Gus “No sé, pero es injusto. Hay que luchar contra eso, hay que cambiarlo, no hay que rendirse”. La respuesta del acompañante llega rápida: “No, hay que resignarse”, y se cierra de ese modo la historieta.

En el sensitivo ámbito del libro existen clasificaciones para todos los gustos y paladares. Con el mismo entusiasmo los seguidores de cada rubro, saborean el contenido del ejemplar hallado después de haber navegado fervorosamente por la lectura de distintos materiales y autores.

Gus y su acompañante no se están refiriendo al libro de circulación limitada, surgido de compañeros de taller literario, ni de amigos entrañables, ni de aplaudidos autores locales, escritores éstos en condiciones de ver diferencias y señalar aciertos y estilos.

Gus y su acompañante son testigos con buena información de un mercado -está bien usada la palabra- donde existen inspirados autores de textos propios que han exprimido al máximo situaciones y diálogos, para lograr la aceptación y reconocimiento de una eventual masa de lectores: éste es uno de los extremos de una industria -no es menospreciarla nombrarla así- que hace que los libros puedan llegar a manos de lectores de todo un país, y en cualquier ciudad mas o menos importante donde vivan.

Gus y su acompañante identifican, en el otro extremo de la circulación del libro, a las empresas que los imprimen y distribuyen masivamente y que, mediante el pago en dinero a los autores, se hacen de los derechos de circulación y venta de esos ejemplares, estableciendo en cada caso y a su gusto, las proporciones de gratificación.

No está mal que sea así. También necesario. Se trata de una vinculación comercial en que la editorial y los autores reciben y otorgan un beneficio; una situación que facilita que las más diversas obras lleguen masivamente a diferentes públicos lectores.

Lo que manifiesta Gus -y hay que darle la razón- es que la distribución de esos beneficios debería ser más equitativa y satisfactoria para los escritores: ellos proveen de sabor al fruto de la creación.

Un libro mediocremente escrito difícilmente pueda convertirse en best seller, por más que así lo intente el aparato publicitario. El libro al que le falta arte en su texto no podrá, seguramente, convertirse en clásico; un libro diseñado solo para la venta masiva podrá ser comprado por muchas personas en corto tiempo, pero su contenido será olvidado muy rápidamente. Si los contenidos no son lo suficientemente abarcadores y la mirada tiene estrechos ángulos, no tendrá tampoco el éxito económico que se ha previsto.

Un libro que no gusta no tendrá la recomendación página a página. Se habrá olvidado que lo que definitivamente le da valor es el sentir humano y la cobertura de arte derramada en buscadas y nuevas emociones de palpitantes páginas.