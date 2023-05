Omar Serrano, el que por su talento para las bochas logró un trabajo hace 26 años

Por Darío Gutiérrez

Cuando hablamos de Omar Serrano es sinónimo de bochas. De una de las figuras de este deporte que lleva 25 años brillando a nivel nacional y con títulos internacionales defendiendo la celeste y blanca. Sin embargo, pocos saben que gracias a las lisas y rayadas también consiguió su trabajo, con el cual ganarse el sustento diario. Pero además, demostrando como trabajador una fidelidad a los colores de Ben Hur propia de quienes son agradecidos con las oportunidades brindadas, hasta el punto de demorar mejores opciones deportivas por todo ese cariño.

Este ceresino de nacimiento y rafaelino por adopción, hoy acredita en su palmarés siete títulos argentinos, un Sudamericano y un Panamericano. Llegó a Rafaela proveniente de Ceres en 1991 en busca de trabajo. "Siempre hacía changas, trabajos de pintura, hasta que en 1995 unos jugadores del Club Juventud me invitaron a practicar y jugué para esa institución algunos torneos, en los cuales me fue muy bien", nos comenzó contando de esos primeros tiempos donde empezaba a mostrar sus aptitudes en este deporte.

Fue así que "a finales de 1996 me vinieron a hablar dirigentes de Ben Hur y me dijeron `qué pretendía yo para jugar para ellos', y mi respuesta fue: 'un trabajo efectivo, firme, porque quiero empezar a tener algo propio'. Entonces me respondieron que vaya al Club para hacer el pase, que empiece a jugar y me prometieron que iban a buscarme un lugar en el club o en otro lugar para que trabaje, pero en el mientras tanto la Subcomisión de Bochas me pagaría un sueldo como si ya hubiera conseguido ese empleo".

Fueron solamente dos meses de espera, ya que "1 de agosto de 1997 me dieron el trabajo en las instalaciones del club. Estoy trabajando hasta hoy, casi 26 años han pasado, y jugué 19 años representando a Ben Hur. La verdad que me costó mucho irme porque era como que tenía la camiseta puesta, no lo quería abandonar, yo amo el espacio, el club y no lo quería dejar por nada", nos cuenta con la voz queriendo entrecortarse por la emoción. Y no es para menos, con tantos títulos conseguidos con esos colores azules y blancos.

Diferencias con un dirigente de la nueva Subcomisión lo inclinaron a aceptar una muy buena propuesta de CACU de Ceres, tras hablar previamente con el fallecido Néstor Zenklusen -entonces presidente-, al cual le aclaró los motivos del pase y que ello no iba a interferir con su trabajo en la institución.

Serrano jugó cinco años en Ceres, desde 2016 a 2021, y desde 2022 lo está haciendo en Altos de Chipión, aunque reconoce que "ya no es lo mismo. Yo trabajo hasta el sábado al mediodía, y como ya no represento a Ben Hur se dificultan los viajes, a veces tengo permisos para ir a jugar, a veces no".

EL TRABAJO DIARIO

Sus tareas habituales en el día a día en la BH son "siempre de mantenimiento, yo cuando estaba en las instalaciones de calle Saavedra limpiaba las canchas de basquet, el patio de la escuela, el Centro Cultural, arreglaba las canchas de bochas. Hoy estoy más en el espacio del fútbol y hago mantenimiento de la cancha, el parquizado, en tiempos de colonia preparamos la pileta, trabajos de pintura, lo que sea".

LA ANGUSTIA POR LAS CANCHAS

Omar vivió momentos inolvidables en las canchas de calle Saavedra y cuando retorna a ese sector la imagen lo pone triste. "Voy cuando hay que hacer limpieza, hoy las canchas están tapadas, pero me causa dolor ver como se vino todo abajo, las paredes con humedad, el cielorraso que se cae de a poco, eso está destruyéndose lentamente y verlo así da un poco de angustia, nostalgia, porque nosotros vivimos momentos muy lindos ahí adentro. Disfrutamos mucho ese espacio, celebramos muchos triunfos, y me pregunto ¿por qué tiene que pasar eso?, si en la actualidad este deporte todavía existe, pero sabemos que por ahí no hay gente que trabaje, es todo un tema", ahondando en la problemática que con esta disciplina no es solamente de Ben Hur.

Así, entre los avatares de sus labores diarias arriba de un tractorcito cortando el pasto mezclándose con la nostalgia de instalaciones que lo vieron ganador en innumerables ocasiones, reconocemos con estas líneas a Omar Serrano, un trabajador del deporte.