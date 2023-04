Boca le ganó a Racing

Boca derrotó por 3 a 1 a Racing, como local, en un partido válido por la 14ª fecha del torneo de la Liga Profesional, jugado anoche y rompió la racha negativa después de cuatro jornadas sin ganar. Los goles de Boca fueron de Martín Payero y Guillermo Fernandez, en la primera parte inicial, y Miguel Merentiel en el final del complemento. El descuento para el visitante fue de Nicolás Reneiro. Los dos equipos terminaron con diez jugadores, debido a las expulsiones de Payero y Juan Nardoni, a los 15 minutos de la segunda parte, por agresión mutua.

Por su parte, San Lorenzo no pudo en su visita frente a Vélez, e igualó 0 a 0 por lo que dejó la posibilidad de acortar diferencias con el líder River.

Los otros resultados fueron: Gimnasia 1 (Mammini) - Tigre 1 (Retegui); Instituto 0 - Central Córdoba 2 (Gamba y Besozzi) y Banfield 0 - Barracas Central 0.

Hoy jugarán: 15.30 Defensa y Justicia vs. Colón; 18 Independiente vs. Belgrano; 19.30 Unión vs. Lanús y 20.30 Talleres vs. Rosario Central.