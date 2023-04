Clasificaciones del Car Show en Paraná

Una intensa actividad se desarrolló este sábado en el autódromo "Ciudad de Paraná", con los entrenamientos y las clasificaciones del Car Show Santafesino. En las instancias que cerraron la jornada se registraron los siguientes tiempos:



TC 4000 SS: 1° Mauro Perassi (Fairlane); en 1m41s697; 2° Franco Passerino (Falcon) a 118 milésimas; 3° Fernando Terré (Chevy) a 1s024; 4° Héctor Fain (Chevy) a 1s053 y 5° Mario Belich (Fairlane) a 1s831.



TS Clase 3: 1° Adrián Castagnani (Clio), en 1m42s839; 2° Nahuel Della Santina (Clio) a 151 milésimas; 3° Fernando Vallero (Peugeot 208) a 399; 4° Andrés Cief (Clio) a 795 y 5° Kevin Crucci (Clio) a 860.



Clase 2 1600: 1° Felipe Granata (Uno Way), en 1m43s703; 2° Tomás Dalmazzo (Corsa) a 221 milésimas; 3° Matías Clapier (Uno Way) a 233; 4° Matías Cantarini (VW Up) a 433 y 5° Gastón Giordano (Uno Way) a 648.



Turismo Fiat Clase 1: 1° Maximiliano Pérez (Fiat Uno), en 1m50s444; 2° Joaquín Iglesias (Fiat Uno) a 14 milésimas; 3° Román Meroi (Fiat Uno) a 65; 4° Carlos Longhi (Fiat Uno) a 99 y 5° Facundo García (Fiat Uno) a 364.