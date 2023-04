Carolina Losada y el rol de la mujer en espacios políticos

“Las mujeres tenemos mucho para aportar desde la política. No solo estamos para la foto, cumplir con un cupo o para aplaudir desde un costado de la mesa. Las mujeres podemos y queremos ser protagonistas del destino de nuestro país”, señaló la senadora nacional Carolina Losada durante el primer encuentro en la provincia de Santa Fe organizado por la Red de Mujeres por la Democracia -Women’s Democracy Network (WDN) que tiene como objetivo promover y potenciar el rol de las mujeres en los distintos espacios políticos y de decisión.

Esta organización internacional está dedicada al empoderamiento político de mujeres líderes, comprometidas con el fortalecimiento de las democracias paritarias mediante la realización de distintos talleres de capacitación para candidatas.

La participación de la senadora nacional y vicepresidente del senado fue a su vez un ejemplo presente en el encuentro realizado en la capital provincial.

“Queremos prepararnos juntas y compartir nuestras experiencias para que las mujeres podamos generar campañas electorales exitosas que nos permitan acceder a cargos públicos”, señaló Losada, en referencia a las acciones y testimonios que se compartieron durante la jornada que se enfocó en brindar y poner a disposición, diferentes herramientas para la planificación de campañas, estrategias de comunicación política, liderazgo, negociación, construcción de imagen personal y discurso con perspectiva de género.

“Las mujeres con fuerte vocación política tienen que estar preparadas para ocupar cargos de decisión en caso de que decidan ser candidatas, por eso nos parece sumamente importante que al mismo tiempo, nos comprometamos con transversalizar la perspectiva de género, aprender la una de la otra, potenciarnos juntas, trabajar codo a codo para que las mujeres podamos, cada vez más, estar presentes en los lugares de decisión y no ser sólo un elemento necesario para la foto o que nos sigan sentando al costado de la mesa”.

“El liderazgo femenino tiene atributos muy importantes que nuestro país no debería perderse y es por eso que en nuestra condición de mujeres, más allá de la bandera política, tenemos que potenciarnos, seguir rompiendo esas barreras históricas para romper con los modelos del pasado”, agregó.

Durante su participación, la vicepresidente del senado dijo: “Si una mujer entra en política, la que cambia es la mujer, pero si entran muchas cambia la política”. “Fíjense cuántas somos hoy acá. Cuando me metí a trabajar en política, lo hice porque quería cambiar las cosas, entonces si somos tantas las que queremos cambiar las cosas, estoy segura que lo vamos a lograr”, finalizó.

El curso, que no tiene un fin partidario exclusivo, es parte de la tercera edición del entrenamiento para candidatas “Ask Woman To Run”, una adaptación del programa de la universidad de Yale, busca potenciar las capacidades de las mujeres para liderar en clave de género y alcanzar posiciones de decisión en los tres poderes del estado, movimientos sociales, partidos políticos, organizaciones sindicales y de la sociedad civil.