Los perros dominaron la 8° edición de la Marcha del Orgullo Animal

Ayer por la tarde, desde las 15:30, la ciclovía sur de Estanislao del Campo se llenó de gente. Y de perros de todos los tamaños y razas. Con la grata iniciativa de Esopo Veterinaria, se realizó la 8va. Marcha del Orgullo Animal (MOA), que convocó a mascotas y a sus dueños. Con corte de calle y amplio lugar para disfrutar, los perros fueron sin duda los grandes protagonistas de la jornada, en el marco de la celebración por el Día del Animal.

La comunidad respondió a esta propuesta con gran alegría, ya que, como pocas veces sucede, incluía a sus mascotas, que son parte de la familia. Además, el clima acompañó; con un máximo de 29 °C, el sol cálido hizo que fuera una tarde agradable, a pesar del viento.

Fue notable la responsabilidad que tuvo la comunidad con sus mascotas; todos llevaban correas de lo más coloridas para el paseo y, en el lugar, se podían adquirir bolsas para juntar cuando hacían sus necesidades. Entre las figuras destacadas de la jornada, se encontraba una perra con un vestido blanco y rosa, y un loro que no se quiso quedar afuera de la fiesta y se posó sobre el hombro de su dueño.

Por supuesto, los mates no faltaron. Sentados en ronda, sobre una manta, familias y amigos compartían un picnic bajo el sol. Para los más chicos había juegos, como pasar por un túnel o tirar de la soga, en donde también participaban las mascotas. Al final, los ganadores se llevaban regalos y premios. Para quienes quisieran una opción más refrescante, estaba a disposición un food truck de la heladería Prego. También había un DJ ambientando el evento.

Llamó la atención, en la esquina de la veterinaria, un perro inflable gigante a la vista de todos; más de un niño se sorprendió al verlo y se acercó a sacarse fotos.

Una familia comentó para LA OPINIÓN: "Nosotros nos enteramos y no dudamos en venir. Amamos a Nila -su perrita- y nos encanta que esté acá disfrutando también".

Por otro lado, Sonia dijo: "Tenemos cuatro perritos y somos multitud -entre risas- pero no sabríamos qué hacer sin ellos, son nuestro cable a tierra".



ORGANIZACIONES PRESENTES

Como sucede todos los años, distintas organizaciones se sumaron a la propuesta: estuvo el Ómnibus Sanitario de la Municipalidad de Rafaela y movimientos proteccionistas de los animales como Adapa y LUPA. Adapa, por ejemplo, acercó propuestas solidarias para afrontar gastos veterinarios y de guardería de los perros y gatos. Vendió libros de segunda mano y chapitas identificatorias. Aceptaron también latitas de gaseosa o cerveza vacías.

"La situación de sobrepoblación de perros y gatos en Rafaela y la región ha llegado a un nivel más que preocupante. Hay, en las calles, muchos más animales de los que pueden conseguir hogar. Viven una vida expuesta a accidentes, enfermedades y maltrato, sobreviviendo como pueden. El proteccionismo, que trabaja de manera independiente, se encuentra desbordado", señalaron desde Adapa sobre la situación actual y la necesidad de fondos para intervenir en ayuda de perros y gatos, entre otros.

Si bien para participar de la caminata había que inscribirse, la convocatoria fue una oportunidad para compartir el día con la mascotas y tener una salida recreativa durante un fin de semana largo. La nueva edición de MOA fue, entonces, un gran plan para pasear, divertirse y ser solidarios.