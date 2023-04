Marcha Mundial de la Marihuana en el Puente Colgante de Santa Fe

Santa Fe será sede el 6 de mayo de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM SF 2023), que desde 1999 convoca a la comunidad cannábica de todo el mundo en reclamo por sus derechos. En este marco, los organizadores convocan a una concentración en el Puente Colgante a partir de las 15hs, para luego marchar a las 16:20 por Boulevard Gálvez hasta la Plaza Pueyrredón, donde habrá un acto y música en vivo hasta las 19hs.

"La Marcha de la Marihuana recupera -como sugiere su nombre- la identidad marihuanera y cultiveta, del porro y el autocultivo; una identidad condenada desde hace un siglo a la humillación, la estigmatización y la criminalización", sostiene un comunicado de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras drogas (AUPAC), a cargo de la organización junto a partidos políticos. "Una marcha que nos remite a otros tiempos, cuando ser asociado con el cannabis te convertía en un drogadicto, podía poner en riesgo tu trabajo y tus vínculos familiares, y nadie te tomaba en serio si sugerías que podría tener efectos benéficos para la salud", agrega.

¿Por qué marchamos? se preguntan los organizadores. "A pesar de los avances legislativos la marihuana sigue siendo ilegal. Muchas compañeras y compañeros cannabicultores siguen presos. Las fuerzas represivas del Estado siguen utilizando la simple tenencia como excusa para violentar a los más vulnerables", afirma.

Así, los reclamos de esta marcha serán:

- No más presos por plantar: sacar al cannabis de la ley penal

- Basta de lobby, no puede haber lucro mientras haya prohibición

- Reparación de derechos laborales y productivos para los más perjudicados por la prohibición

- No más abusos: políticas de drogas basadas en reducción de daños y derechos humanos

"Desde hace unos años está el Reprocann, que resuelve para muchos el riesgo número uno asociado al consumo de marihuana: la policía. La clandestinidad nunca salvó a nadie y por eso -quienes pueden- lo adoptan como un nuevo piso de derechos del cual no hay que bajarse más, y desde el cual seguir luchando por la legalización y regulación integral", se explica en el comunicado.

"En los últimos años estuvimos muy cerca de la legalización en dos oportunidades: la primera vez en 2014, pero su tratamiento fue suspendido y el debate migró por la popularización de los usos medicinales. Así, se sumó esta causa a los reclamos históricos de las marchas y del movimiento cannábico a nivel federal. Esto llevó a la aprobación de la Ley de Cannabis Medicinal en 2017, pero la marihuana siguió siendo ilegal, los compañeros siguieron presos y los cultivadores siguen esperando", sostiene respecto al panorama actual.

Asimismo, recuerda que "en 2020 volvimos a llevar el debate al Congreso de la Nación, esta vez yendo por todo: eliminar al cannabis del alcance de la ley penal y si bien allí conseguimos trabajar en conjunto seis proyectos de ley de distintos espacios políticos que se comprometieron a tratarlo en el recinto, pero nuevamente se interpuso un debate 'más urgente': la industrialización".

Los organizadores lamentaron que "el poder político haya decidido mantener a la comunidad cannábica en la clandestinidad, mientras abría la puerta para que los grandes capitales creasen un verdadero monopolio" mientras "quienes habían producido y transmitido todos los conocimientos y beneficios de la planta por generaciones a pesar de la persecución debían seguir esperando, con un arma en la cabeza, para que unos pocos instalen sus negocios privados".