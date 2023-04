“El agro no para nunca y por eso la fecha tiene un valor muy importante”

Por Maxi Luján



Sin dudas, se trata de un día realmente especial y no es casual que se celebre en todo el mundo. Acostumbrados a vivir en un país que suele sacar feriados de la galera, bien vale detenerse en uno que incluye a muchos. Lamentablemente, en un contexto tan caótico como el que atraviesa Argentina, no todos podrán sentirse parte.

Hay dos sectores intrínsecamente ligados que merecen festejar el 1 de mayo. Son el campo y la agroindustria. Ambos van de la mano y para honrar la fecha inevitablemente deben hacer lo que mejor hacen: trabajar. Es que el sector agropecuario no detiene su marcha ni aun cuando es el protagonista de la historia. Hay numerosas actividades como la lechería, economía regional del centro oeste santafesino, que no entienden de feriados ni de climas. A la vaca se la ordeña el 25 de diciembre o el 1 de enero, con lluvia, sol o incluso nieve. Por eso, el compromiso y la responsabilidad de todos los actores es fundamental para la producción de alimentos.

Ezequiel García es el presidente de la Cámara de Empresas Proveedoras del Agro de Rafaela (CEPAR). Se trata de un empresario que, como muchos, entiende a la perfección el sentir del campo. Convencido de la sinergia que debe plasmarse entre los distintos eslabones, comenta a LA OPINIÓN qué le despierta esta fecha conmemorativa.

“Es uno de los sectores en donde el trabajo no para nunca. Hay empleados en este sector involucrados en tareas que no permiten pausas. La producción no es una máquina y por ejemplo la vaca da leche los 365 días del año”, analiza el empresario que se encuentra al frente de “Veterinaria Rafaela”, una firma que hace más de 60 años está al servicio del productor.

Por supuesto que desde el otro lado del mostrador también hay obligaciones y acciones para acompañar esa constancia y dedicación del sector primario. “Las empresas tenemos que tener preparadas herramientas para brindarle soluciones cuando lo necesiten y tampoco importa clima, fines de semana o feriados”.

Y agrega: “las empresas tienen teléfonos de urgencia, trabajadores al pie del cañón para cuidar esa plataforma productiva. Nosotros valoramos al trabajador que está vinculado al sector agropecuario. Hablamos de una fábrica a cielo abierto, donde hay que sembrar, cosechar, cuidar animales y monitorear cultivos, sin importar la circunstancia”. Por eso, afirma: “siempre tiene un valor muy importante el 1 de mayo para este rubro”.



UN TRABAJO MANCOMUNADO

La sinergia que detalla García se observa en cada visita a campo que uno puede realizar. El agro es un actor dinamizador en los pueblos y ciudades del interior productivo. Como Rafaela y tantas otras localidades de esta región. Cuando el escenario es favorable las comunidades lo perciben y cuando no acompaña, como ocurre en la actualidad, también el impacto se siente con fuerza.

La economía y la política son variables fundamentales en los agronegocios. Pero, no hay ninguna tan determinante como el clima. Y el sector lo sabe. En las buenas, las partes marchan a la par. En las malas, la conexión es otra, mucho más emocional que productiva entendiendo también que el aspecto psicológico es clave.

“Siempre nosotros decimos que trabajamos en forma asociativa en todo momento con el productor. En los momentos que son malos, acompañamos al productor, lo escuchamos, tratamos de estar a disposición desde todo punto de vista, no solo lo económico, como para tratar de ayudar desde donde nos toque”, explica García.

De todas maneras, en cualquier época del año y sin importar las circunstancias, la agroindustria y el sector agropecuario están conectados.

Las veterinarias tienen guardias disponibles para entregar los productos que se necesitan, las empresas de maquinaria también, e incluso las cooperativas (como la Lehmann que integra la CEPAR) están a disposición del productor.

“Nosotros ponemos en valor desde la CEPAR al que dejó a su familia a la madrugada para ir a solucionar un problema. Ese trabajador es el que nosotros bancamos, apoyamos y estamos a la par, mientras intenta solucionar de manera ardua cualquier tipo de inconveniente que pueda aparecer en el campo”, concluye García.



CAPACITAR, OTRA FORMA

DE VINCULARSE

El año pasado, la CEPAR y la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) presentaron una propuesta educativa destinada a la capacitación del sector. Luego de mucho tiempo de trabajo, la 1° Diplomatura en Industria y Tecnología de la Maquinaria Agrícola pudo llevarse a cabo y ahora, el propio presidente de la entidad anticipa a LA OPINIÓN que muy pronto se realizará la segunda edición. “Nos pone muy contentos porque entendemos que el vínculo debe ser total y eso incluye, sin dudas, la capacitación”, sostiene.

Cabe destacar que la iniciativa busca responder a la necesidad de las empresas de contar con capital humano altamente capacitado y con una sólida formación en el área de la maquinaria agrícola, en un contexto caracterizado por constantes cambios tecnológicos, que dan origen a productos industriales cada vez más sofisticados.

En este sentido, fue diseñada pensando en el desarrollo de las habilidades y competencias específicas necesarias para un adecuado desempeño profesional, con especial énfasis en los fundamentos básicos de la agronomía y las nuevas tecnologías.

De esta forma, se espera que los egresados puedan comprender tanto la industria como la tecnología de la maquinaria agrícola de forma integral, así como la cadena de valor de la que forma parte; para que puedan desempeñarse eficientemente en cualquiera de sus eslabones (agronomía, fabricación, mecánica, tecnología, administración, finanzas, comercialización, marketing, recursos humanos y gestión), tanto dentro de una planta como siendo proveedores de sus materias primas o servicios.