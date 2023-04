Mercado laboral: más empleo pero con salarios bajos

Con una tasa del 6,3 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado, la desocupación se ubica en los niveles mínimos de los últimos 20 años en la Argentina, lo que podría ser un dato para celebrar. Sin embargo, cierto pesimismo domina el escenario porque se advierte una creciente precarización laboral, es decir se crea empleo de menor calidad, y además se sufre por la caída del poder adquisitivo de los salarios, que en los últimos cinco años ronda el 20 por ciento en un contexto de alta inflación -ver página 5 de este suplemento-.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó hace un mes que la tasa de desocupación en la Argentina fue del 6,3% en el cuarto trimestre de 2022, lo que significa una caída de 0,7 puntos porcentuales con respecto a igual trimestre del año anterior, cuando el registro había sido del 7%. Este dato trimestral es el más bajo desde el comienzo de la actual serie estadística publicada por el INDEC, que se inició en 2004.

Si bien en el tercer trimestre de 2015 la desocupación fue del 5,9% según el INDEC, durante esos años el organismo se encontraba intervenido, por lo que los datos fueron cuestionados por distintas organizaciones y las estadísticas de ese período no son confiables. Por lo tanto, si en ese período se toman los datos alternativos elaborados por la consultora Orlando Ferreres & Asociados, ningún registro trimestral es inferior al 6,3% actual, destacó un artículo del portal de verificación Chequeado.com. Además, si se considera el promedio anual de desempleo, el 6,8% registrado en 2022 también resultó ser el menor de toda la serie iniciada en 2004.

Nuevamente la caída de la desocupación se dio en paralelo a un incremento en la tasa de actividad -que muestra el dato de la Población Económicamente Activa (PEA), personas que trabajan o buscan empleo activamente-, que pasó del 46,9% en el cuarto trimestre de 2021 al 47,6% en mismo período de 2022.

En tanto, la tasa de empleo (que mide la cantidad de personas ocupadas) aumentó 1 punto porcentual, del 43,6% al 44,6% en el mismo período según los último datos del INDEC respecto al mercado laboral argentino. Estas cifras muestran que la caída de la desocupación se dio aún en un escenario en el que cada vez más personas se incorporan al mercado laboral buscando un empleo.

Para completar el panorama, el 5,2% de los trabajadores se encuentran subocupados (es decir, que trabajan menos de 35 horas semanales), el 25,5% se considera “ocupado pleno” (trabaja hasta 35 horas semanales) y 12,8% está “sobreocupado” (trabaja más de 45 horas).

Al igual que en el tercer trimestre, en el último informe oficial también se destaca un incremento del empleo informal en detrimento del empleo registrado: mientras que en el cuarto trimestre de 2021 los asalariados con descuento jubilatorio representaban al 45,2% del total de trabajadores, en el mismo período de 2022 cayeron al 44,5%.

En contrapartida, los asalariados sin descuento jubilatorio (es decir, que no reciben los beneficios con los que cuenta un empleado registrado), aumentaron del 22,6% en 2021 al 24,6% en 2022. Además, los trabajadores por cuenta propia (en su mayoría vinculados con empleos precarios), se mantienen en torno al 21%.

De acuerdo con el último informe del INDEC, la desocupación continúa afectando más a los segmentos más jóvenes de la población. El 13,6% de las mujeres de entre 14 y 29 años no tienen empleo, cifra que asciende al 12,6% en los varones del mismo grupo etario.



EN RAFAELA

A nivel nacional el INDEC presenta cuatro informes sobre la situación laboral por año y en Rafaela el Municipio, a través del Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) efectúa un relevamiento anual. En 2022, la recolección de datos se efectuó en junio y los resultados se presentaron en septiembre: la tasa de desocupación fue de 6,5%, la más baja registrada en los últimos 10 años.



EN SANTA FE

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia, Juan Manuel Pusineri, visitó Rafaela el miércoles último para encabezar un acto para poner en funciones nuevo personal de la Delegación local de la cartera laboral, que en los últimos tiempos no enfrenta conflictos masivos.

Y en ese marco, ante las autoridades de la CGT local, destacó que en "de acuerdo a los registros oficiales y a las estadísticas oficiales, la Provincia de Santa Fe ha podido recuperar todos y cada uno de los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia y los que se destruyeron durante los años 2018 y 2019". En este marco, subrayó que "la provincia de Santa Fe registra casi 550.000 trabajadores en el sector privado formales".

Además, en la semana el funcionario dio a conocer datos de la gestión provincial en relación a las acciones de formación y capacitación que se llevan adelante con el propósito de impulsar el desarrollo y la inserción laboral de las y los santafesinos. Estos programas incluyen el aporte de conocimiento tanto al sector empleador como trabajador, la formación técnica específica en talleres y fábricas, y el fomento del empleo privado.

“Consideramos a las iniciativas de formación y capacitación como políticas públicas esenciales que acompañan y estimulan la generación empleo calificado”, afirmó Pusineri. El programa Santa Fe Capacita, con una inversión que supera los 204 millones, ha alcanzado más de 30.000 participantes. Se han puesto en marcha 1.277 propuestas gratuitas destinadas a generar competencias y saberes para el mundo del trabajo. Muchas de estas ofertas incluyen capacitaciones específicas demandadas por el sector industrial y se llevan adelante en las propias instalaciones de las fábricas.

Una de las metas del programa es brindar respuestas específicas a las demandas de determinados sectores de actividad económica, las cuales se detectan a través de contactos permanentes con cámaras empresariales y organizaciones sindicales.

En este sentido Pusineri señaló que “la formación para el trabajo es uno de los compromisos internacionales que asumió la Argentina. Sobre todo es una herramienta para el desarrollo de los trabajadores y de las empresas. Está demostrado que hoy las más eficientes y competitivas son las empresas que cuentan con buenos ambientes laborales y con personas capacitadas. La Provincia sin dudas hace una contribución importante, pero en esto también participan los empleadores y las organizaciones sindicales.”

“Hemos establecido convenios de formación con varios gremios, atendiendo a las necesidades que ellos nos plantean en función de los perfiles laborales más requeridos” explicó por su parte el subsecretario de Empleo Eduardo Massot. “Como ejemplo de esto podemos citar los acuerdos y capacitaciones que hemos puesto en marcha junto con UTHGRA nacional, con la Fundación Capacitar de la Unión Obrera Metalúrgica de Rafaela y con el Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de Rosario. Estas propuestas están dirigidas a los afiliados, pero también a la comunidad en general”, ejemplificó Massot. “De acuerdo a los indicadores que se generan en el programa, estas propuestas habilitan a una salida laboral casi inmediata”.

Las propuestas de formación están disponibles en los 19 departamentos, ya sea en modalidad presencial, virtual o mixta. Las temáticas son muy amplias e incluyen cursos para el cuidado y la atención de personas, desarrollo de software, habilidades para la industria textil, marketing y comunicación, elaboración de alimentos, oficios de la industria de la construcción, administración, técnicas de la industria metalúrgica, etc.

“Poder ofrecer una oferta de capacitación tan variada para toda la provincia, que brinde herramientas de formación en oficios cruciales para el sostenimiento del entramado productivo y para mejorar las condiciones de acceso al empleo formal de santafesinas y santafesinos de cada rincón del territorio, es el resultado de una gestión que entiende las prioridades y las pone en valor”, aseguró la directora del área Valeria March.

Desde el ministerio destacan que todas estas iniciativas se articulan de forma permanente con otras líneas de gestión desarrolladas por los ministerios de Producción, Desarrollo Social y Género, así como con las Mesas de Empleo Santafesina, Rosarina y Rafaelina, la Agencia Territorial del Ministerio de la Trabajo de la Nación y las municipalidades y comunas de toda la provincia.

Otra de las líneas de acción del Ministerio de Trabajo es el programa Primer Empleo, que tiene como objetivo la generación, el mejoramiento y sostenimiento de los puestos de trabajo, de una franja de población que –históricamente- presenta mayores dificultades al momento de conseguir su primer empleo formal, es decir jóvenes desocupados entre 18 y 30 años de edad. Puntualmente consisten en el pago a los empleadores que los contraten, de un aporte no reintegrable equivalente al 85% del Salario Mínimo Vital y Móvil por cada trabajadora o trabajador. De esta forma, el ministerio abona en forma directa al empleador una ayuda económica que hoy asciende a $68.290 por un período de hasta 6 meses.

“Desde que la provincia de Santa Fe puso en marcha Primer Empleo, hace año y medio, ya hay 600 empresas participantes. La inversión en este programa alcanza los 522 millones de pesos, lo cual lo convierte en una de las políticas centrales de la gestión gubernamental”, aportó Massot. "Logramos la inserción laboral de 11.000 personas a partir de la combinación de distintas acciones", remarcó el funcionario.

Por su parte, March resaltó la continuidad de Primer Empleo “el programa vino para quedarse, tiene su normativa, su decreto y queremos que se continúe en el tiempo. Queremos que cada vez más gente conozca esta herramienta que ofrece la provincia para que quienes se incorporan al mercado laboral lo hagan con un empleo de calidad: con recibo de sueldo, con aportes jubilatorios y con obra social”.