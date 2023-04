-Potenciar el desarrollo emprendedor y promover el empleo.

La Secretaría de Producción, Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela distribuyó recientemente la Memoria y Balance, que contiene un resumen de las principales líneas de trabajo que desarrolló durante el año pasado con el objetivo básico de promover la cultura emprendedora y el empleo. "Hemos trabajado en una gran cantidad de acciones que involucraron a tanta cantidad de jóvenes, de empresas, de emprendedores, de trabajadores y trabajadoras, que queremos que esta memoria no sea solo de esta Secretaría, sino que sea de todos y todas quienes fueron parte de este 2022", sostiene en su carta de presentación Diego Peiretti, el titular del área.

Con un equipo de casi 50 personas, la Secretaría tiene múltiples frentes abiertos con distintas organizaciones, desde los gremios hasta las cámaras empresarias, desde las cooperativas hasta las instituciones del ecosistema de educativo, tecnológico y científico. Y también con los desempleados que buscan en distintos cursos acceder a herramientas que le permitan encontrar un trabajo, nada más y nada menos.

El Balance 2022, que se extiende a lo largo de 92 páginas, fue enviado en formato PDF a una amplia lista de contactos porque, según Peiretti, todos deben saber qué se hace desde el Municipio en favor del empleo, la innovación y la cultura emprendedora. Por la pandemia, la primera edición contempló dos años de labor, 2020 y 2021, quizás los más difíciles de abordar porque debían atenderse situaciones de conflicto derivadas de la brusca caída de la actividad económica que se registró en el primer año de la pandemia de Covid. De hecho, la actividad económica de la Argentina se desplomó 10 por ciento en 2020, lo cual prácticamente recuperó en 2021.

"La irrupción de la pandemia nos obligó a postergar ese proyecto en el primer año y unir en un solo documento, la memoria de los años 2020 y 2021, lo que hicimos bajo el título de 'Gestión en tiempos de pandemia'. En aquella memoria de trabajo, pudimos reflejar, reflexionar y compartir la durísima experiencia de gestionar el desarrollo en un tiempo tan complejo, como lo fue trabajar en los años atravesados por la pandemia y sus externalidades", reconoce el funcionario.

La Secretaría tiene, como premisa existencial, promover "la generación de empleo a través de la implementación de políticas de desarrollo económico local integradas a una visión estratégica del territorio, teniendo como premisa fundamental la mejora en los niveles

de competitividad sistémica del tejido Pyme y la calidad de vida de rafaelinas y rafaelinos" es uno de los objetivos centrales de la Secretaría que lidera Peiretti desde el tercer piso del Municipio, cerca del Salón Verde.

A la hora de sintetizar el plan de acción de una de las secretarías clave de la gestión municipal, se definen las consignas:

-Potenciar el desarrollo emprendedor y promover el empleo.

-Promover y fortalecer el empleo.

-Acompañar al sector comercial.

-Brindar apoyo al sector industrial.

-Acompañar al sector rural.

-Fortalecer a los sectores de la economía social.

-Apoyar a las pymes.

-Potenciar la vinculación de Rafaela con el mundo.

-Promover la ciencia, la tecnología y la innovación.

-Fortalecer el sector turístico.

Peiretti rescata que un "factor clave" al diálogo, una herramienta que permite generar consensos, acuerdos y construir juntos más allá de las diferencias. "Una vez más pudimos ratificar en este año que pasó, nuestro compromiso con el diálogo como elemento transversal a toda nuestra política de trabajo. Es que nos toca, por atribución de funciones y por vocación, articular sectores diversos, trabajar con el sector empresario y el sector gremial, pensar en oportunidades presentes y en puertas a abrir para el futuro. Nos toca, y estamos orgullos de que así sea, administrar en la diversidad, y en la trama compleja de un territorio que afortunadamente, sigue exigiendo de sus representantes que estén a la altura de la historia", sostuvo en su mensaje inicial.

Entonces es la forma de gestionar el secreto los logros compartidos. "Nada podemos lograr si no trabajamos con apertura

al diálogo, si no paramos a escuchar a quienes tienen cosas para decirnos, sino generamos espacios para que los encuentros se sucedan, si no tomamos decisiones que hayan sido precedidas de instancias de escucha activa de la realidad sobre la que trabajamos", expresó Peiretti.

No solo se trata de inundar la ciudad con programas como Rafaela Emprende, Rafaela Impulsa o Rafaela Inspira. Porque las tensiones siempre están, a veces en calma y otras en ebullición. "Trabajar en el desarrollo de una ciudad también implica acercar posiciones, propiciar encuentros, destrabar conflictos, abrir diálogos, escuchar y tomar decisiones que a veces no quedan en el registro de los procesos, pero son parte de esos intangibles que tiene toda gestión y que son tan necesarios como todo lo demás", afirma la Memoria.

Durante su recorrido, el Balance rescata los 10 años de la Escuela Municipal de Oficios, que busca darle a los jóvenes una manera para conseguir trabajo y así dar un paso hacia su realización personal. Casi 2.800 personas se capacitaron a través de cursos de formación para el trabajo y más de 600 participaron en prácticas laborales o lograron insertarse en un comercio o una industria. Además destaca el acompañamiento a 236 empresas, que hubo 101 emprendimientos que recibieron asistencia y que más de 200 comercios fueron "articulados en paseos y puntos comerciales". En materia de inversión, resalta los casi 200 millones de pesos para la producción, el empleo y la innovación junto a otros 19 millones en concepto de créditos para emprendedores y MiPymes.

"Creemos que es base del desarrollo local el trabajo con la totalidad del sistema de actores, con quienes trabajando en redes, podemos lograr una mayor movilización de recursos; garantizar la diversidad de miradas y procurar una más justa definición de prioridades", apunta la Memoria. El dato: la Secretaría articula el trabajo en el territorio con 39 instituciones. "En tal sentido, nos proponemos en cada año, ejercer nuestra función de gobierno a partir del diálogo como estrategia central, entendiendo a nuestra ciudad, como un espacio de interacción entre actores donde pueden converger pensamiento y acción que motoricen cambios reales, si esos espacios de diálogo se habilitan y facilitan", agrega.

"Diálogo y Acción" enfatiza Peiretti ante una consulta de LA OPINIÓN.

¿Desafíos? "Nos fijamos como nuevo objetivo poner perspectiva de género a cada uno de nuestros programas de emprendedores y de empleo. Necesitamos trabajar fuerte en esta dirección, no solo con mujeres y diversidades, sino con las empresas y las instituciones también. Debemos avanzar en romper patrones culturales, que las mujeres pueda acceder a oficios históricamente masculinizados. Es un desafío lindo que tenemos por delante y en el cual ya estamos trabajando", sostuvo en cuanto a la agenda 2023.

En las conclusiones y reflexiones finales, la Secretaría sintetiza su mirada sobre la Rafaela actual con los matices de quien participa de la gestión municipal. "Nos satisface que hoy Rafaela sea un modelo en múltiples aspectos, que sea ciudad de eventos, pero también ciudad industrial, que sea una ciudad ejemplar por el trabajo que realiza con la economía social, y al mismo tiempo sea una ciudad que apuesta a la ciencia y la tecnología, que sea una ciudad con un sector comercial reviviendo, al mismo tiempo que puede articular acciones con el sector rural, que sea una ciudad joven, pero que también sea una ciudad que tiene oportunidades, espacio y atención por sus mayores".