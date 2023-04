Cuatro partidos para cerrar la séptima

Este domingo se disputarán cuatro encuentros que le pondrán punto final a la séptima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, aunque estos encuentros no modificarán los primeros puestos de ambos grupos.

Por la Zona A jugarán: a las 11.30 (10 en Reserva), Deportivo Josefina vs. Deportivo Ramona (Darío Suárez); a las 15 (13.30 en reserva), Argentino Quilmes vs. Dep. Aldao (Ariel Gorlino) y Deportivo Tacural vs. Argentino de Vila (Rodrigo Pérez).

Por la Zona B, a las 15 (13.30 en Reserva), Argentino de Humberto será anfitrión de Atlético María Juana (Leandro Aragno).

La punta de la Zona A es de Libertad de Sunchales con 19 puntos y Sportivo Norte le sigue con 17, mientras que en la Zona B Unión tiene 15 puntos y Ben Hur le sigue con 12.



PRIMERA B

La 6ª fecha del Apertura continuará este domingo en sus dos zonas, de acuerdo a esta programación: Zona Norte: a las 13.30 hs. Reserva y 15.00 hs. Primera; Deportivo Bella Italia vs. Moreno de Lehmann (Emanuel Colman); Belgrano de San Antonio vs. Atlético Juventud (Maximiliano Mancilla); San Isidro de Egusquiza vs. Independiente San Cristóbal (Raúl Cejas) y Deportivo Susana vs. Tiro Federal de Moisés Ville (José Dominguez). Libre: Sportivo Aureliense.

Recordemos que el viernes Independiente de Ataliva se impuso como local a Sportivo Roca por 3 a 0 con goles de Caglieris, Charra y Zumhoffen. Con este resultado el elenco atalivense saltó a la punta con 13 unidades, siendo escolta Belgrano con 12, que hoy tiene la chance de recuperar la vanguardia, en tanto Juventud (rival de Belgrano) está expectante con 10 puntos.

Zona Sur: a las 14.00 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera; Talleres de María Juana vs. La Trucha FC (Franco Ceballos); a las 14.30 hs. Reserva y 16.00 hs. Primera, Defensores de Frontera vs. Zenón Pereyra FC (Domingo Gutierrez). Libre: San Martín de Angélica.

El viernes, Sp. Santa Clara le ganó de local a Juventud de Villa San José por 3 a 1 con anotaciones de Federico Parola, en dos ocasiones, y Kevin Cabrera, descontando Federico Alvarenga para la Villa. Por su parte, Esmeralda superó en su reducto a Libertad de Estación Clucellas por 3 a 2, con un doblete de Alexandro Boasso y el restante de Tomás Bovo. En el perdedor convirtió Junco por duplicado. Y en el otro partido Bochazo de San Vicente superó 2 a 1 a La Hidráulica con dos tantos de Facundo Ferreira, mientras que Facundo Farías lo hizo para el elenco de Frontera.

El puntero es Talleres con 12 puntos, Esmeralda tiene 11 y La Trucha 10 en los primeros puestos.