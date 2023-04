9 de Julio necesita reponerse en Corrientes

Desde lo numérico, fundamentalmente, pero también desde lo futbolístico, 9 de Julio necesita ofrecer una mejor versión cuando este domingo visite a Boca Unidos en el estadio del predio Leoncio Benítez. El encuentro en la capital correntina dará inicio a las 16, será arbitrado por el salteño Gustavo Benítez y corresponderá a la octava fecha de la zona 4 del Federal A.

La derrota en el Soltermam ante Juventud Antoniana caló hondo en la afición rojiblanca, que espera una recuperación para no seguir viendo al equipo en el fondo de la tabla, algo que ni aún ganando podrá darse en esta jornada, ya que sus más inmediatos rivales cercanos están a cuatro puntos.

El entrenador Maximiliano Barbero ensayó distintas alternativas en la semana y seguramente en Corrientes terminará de resolver los últimos detalles. De todos modos, es factible que en el fondo y en el mediocampo haya algunos nombres diferentes en relación al partido anterior. Concretamente, Matías Loboa podría correrse al costado derecho de la defensa por Bogado, para permitir el ingreso de Tiago Peñalba a la zaga. Y en el medio, Agustín Vera sería el reemplazo de Franco Baudracco, en tanto que Agustín Costamagna podría tener alguna opción por Alex Salcedo.

El plantel entrenó ayer por la mañana en el estadio y luego del almuerzo partió a Corrientes.



VUELVE UN HISTORICO

El ingreso de Antonio Medina por Matías Moravec será la única variante que presentará Boca Unidos para recibir a 9 de Julio. Durante la práctica del jueves Rául “Pipa” Estévez decidió el ingreso del delantero chaqueño en lugar de volante, en lo que será el único cambio respecto a la formación titular boquense que viene de ser goleada en Formosa por 6 a 1.

Medina irá desde el arranque por primera vez en el torneo.



LOS PROTAGONISTAS

Estadio: predio Leoncio Benítez. Arbitro: Gustavo Benítez (Salta).

Horario. 16.

Boca Unidos: Lucas De León; Octavio Moscarelli, Walter Juárez, Rubén Albornoz y Joaquín Libera; Ángel Piz, Federico Pérez, Saúl Abecasis y Gabriel Morales; Antonio Medina y Maximiliano Solari. DT: Raúl Estévez.

9 de Julio: Agustín Grinóvero; Matías Loboa, Tiago Peñalba, Facundo Centurión y Sebastián Acuña; Alex Salcedo o Agustín Costamagna, Agustín Vera, Wilson Ruiz Diaz y Brian Peralta; Román Bravo y Fernando Nuñez. DT: Maximiliano Barbero.



LOS DEMAS ENCUENTROS

A las 15.30 Gimnasia y Tiro de Salta vs. San Martín de Formosa, Maximiliano Macheroni; a las 17.05 Crucero del Norte vs. Sarmiento de Resistencia, Jonathan Correa y a las 18.30, Juventud Antoniana vs. Central Norte de Salta, José Díaz. Libre: Sol de América.