Unión empató ante Defensores

Unión de Sunchales empató como local este sábado ante Defensores de Villa Ramallo 1 a 1, en el partido que abrió la disputa de la octava fecha de la Zona 3 del Federal A. De esta manera, el equipo sunchalense dejó pasar una chance propicia para sumar de a tres, lo cual le hubiera permitido acercarse a los puestos de clasificación.

El dueño de casa logró ponerse en ventaja con un gol del defensor Alexandro Ponce, a los 26 minutos, tras una buena combinación por el sector izquierdo entre Gonzalo Schonfeld y Román Barreto.

Pero no pudo sostener esa diferencia y en el mismo primer tiempo, a los 39, Milton Olego tomó un rebote dentro del área de Rufinettin e igualó las acciones.

En el segundo tiempo Unión insinuó más, pero tuvo pocas ideas como para comprometer al arquero Guarracino. El próximo rival de Unión será Defensores de Pronunciamiento (de visitante) para cerrar la primera ronda y comenzar la segunda también fuera de casa frente a El Linqueño.

Los demás partidos de este grupo se jugarán hoy: a las 15.30 Independiente de Chivilcoy vs. Sp. Las Parejas, José Sandoval; a las 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. El Linqueño, Joaquín Gil; y a las 18 Douglas Haig de Pergamino vs. Defensores de Pronunciamiento, Brian Ferreyra. Libre: Sp. Belgrano de San Francisco.