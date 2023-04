El escritor Aníbal Litvin presenta en la Feria Internacional del Libro sus dos nuevas obras

Luego de esa gran final, el 18 de diciembre de 2022, los argentinos tenemos una huella más en el corazón. Quedarán en la memoria todos esos días que vivimos con euforia y pasión, con esperanza y fe de que la copa sería nuestra. Y así fue.

Quizás la rutina nos haga olvidar, por segundos, que la camiseta de la selección argentina hoy lleva tres estrellas. Quizás, por el trabajo y los compromisos, se nos olviden esas lágrimas, los gritos, los abrazos, los festejos... pero es el libro de Aníbal Litvin, entonces, el que podrá ayudarnos a conectar con eso que aún sigue vivo, que todavía está ahí, esperando que lo recordemos. "El Libro de Oro del Mundial 2022" es, como la copa, un libro que levantaremos en alto. Sus páginas siempre nos trasladarán, como una máquina del tiempo, a esos momentos que tanto añoramos. No solo encontraremos los más vivos recuerdos, sino también datos curiosos, aquellos que por la euforia no llegamos a notar, que escuchamos en boca de algún familiar o en la tele y vuelven a la memoria. Los récords, las cábalas, como la de Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Alejandro “Papu” Gómez que comían caramelos masticables en la cancha, y muchas frases de los protagonistas, los que dejaron todo y más en la cancha para traernos esa felicidad inconmensurable.

Hoy, el libro del escritor que hace 10 años elige a Rafaela como ciudad para vivir, se presentará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En el stand 1025 de VR Editoras, pabellón verde, Aníbal estará con el humor que lo caracteriza. Llevará actividades para los más chicos y firmará los ejemplares.

Cabe destacar que, además, presentará un segundo libro "1000 Datos Curiosos, Tiernos y Sorprendentes sobre Perros y Gatos". Casualidad o causalidad, ayer justamente se celebró el Día del Animal. Qué mejor que celebrarlo leyendo este libro, una recopilación de datos que seguramente sorprenderán a más de uno. Si adorás a los perros y sentís ganas de apretujar a cada gatito que se cruza en el camino, entonces este libro está pensado para vos.

En diálogo con Aníbal, comenta para LA OPINIÓN todos los detalles de este nuevo libro basado en el Mundial de Fútbol, sus expectativas en la Feria y cómo vivió, en lo personal, este campeonato.



Aunque se entiende por lejos de qué trata el libro ¿qué es lo que se puede encontrar la gente en esas páginas?

Bajo el título del libro dice “para recordar, celebrar y emocionarse”. Y es precisamente eso. Por un lado hay muchos datos curiosos, récords, hechos deportivos de lo que pasó en Qatar. Pero también están los personajes, los festejos en todo el mundo, las canciones, los relatos que hicieron emocionar tanto en nuestro país como en otros, los detalles de lo que ha sido descrita como “la mejor final de todos los tiempos”, las declaraciones de los campeones, las cábalas, los recuerdos, todo lo que hemos vivido durante y también después del Mundial. Y al final, hay una Trivia Mundial con preguntas para jugar un poco a ver cuánto sabés de Qatar 2022. Es un libro que vas a abrir dentro de cinco o diez años y vas a decir “yo viví todo esto que fue fantástico, maravilloso”. El libro es un recuerdo permanente de muchas cosas que vivimos y que nos hicieron felices. Obviamente, están todos los datos sobre Messi, Dibu Martínez, Julián Álvarez, Scaloni y todos los jugadores, pero también sobre el otro protagonista de este Mundial: la gente, a través de las redes y de la televisión.



¿Cómo fue el proceso de escribirlo?

El proceso comenzó el 19 de diciembre de 2022. Ese lunes (después de ir a festejar con mi mujer al centro de Rafaela el día anterior) a las 9 de la mañana envié un mail a la Editorial, VR Editoras. Decía que “esto no se iba a detener, que en Argentina este mundial iba a perdurar en mucha gente para siempre”, y que podíamos hacer un libro. Como yo ya había hecho dos libros de datos curiosos de Fútbol y fueron exitosos, pensé que era una oportunidad. Otras editoriales también pensaron lo mismo. Ese mismo día me dijeron que sí, y luego surgió el título y se fue dando forma el contenido, siempre contando todo con muchos datos cortos, de fácil lectura, como son todos mis libros.



¿Cómo atravesaste el mundial en lo personal, mientras escribías?

Yo lo atravesé sin escribirlo, pero reuniendo datos sueltos, porque pensaba que en un futuro podía hacer un tercer libro luego de “1000 Datos Locos del Fútbol Mundial” y “1000 Nuevos Datos Locos del Fútbol Mundial". Se dio antes de lo esperado.



¿Modificó tu forma de ver los partidos?

No, porque siempre estoy atento a los detalles, a los relatos, a las estadísticas. No voy anotando, pero voy tomando nota mentalmente. Por otra parte, cuando vas al alargue con Francia te olvidás de los datos, del relato, de todo y estás metido, como todos, en esa cosa loca y pasional que es una final del Mundo. O los penales contra Países Bajos.



¿Qué fue el mundial para vos?

Una alegría impensada porque no es fácil salir Campeón del Mundo, como ya se vio. Yo ya había visto a Argentina campeón cuando tenía 16 y 24 años. Me había quedado un poco “calentito” por la final contra Alemania en Brasil 2014, porque tenía ganas de verla campeona del mundo por tercera vez. Bueno, lo logré a los 61 años. Y me alegra por mucha gente joven que finalmente pudo sentir lo que es ser Campeón del Mundo, que no se compara con otros campeonatos.



¿Cómo ves tu presentación en la Feria del Libro? ¿Expectativas?

Voy nuevamente a la Feria del Libro, debe ser la duodécima vez, creo. Esta vez presentando este libro y otro más que se llama “1000 Datos Curiosos, Tiernos y Sorprendentes sobre Perros y Gatos”. La historia es así: en esta Feria iba a salir el de Perros y Gatos, un libro hermoso para quienes amamos a nuestros grandes compañeros de la vida. Pero… Argentina salió campeón, apareció esta oportunidad y debo ser uno de los pocos autores argentinos que presentan dos libros en una misma Feria del Libro. Con “El Libro de Oro del Mundial 2022”, el domingo 30 de abril, viajaré a Buenos Aires y, además de la presentación, haré un taller para chicos y chicas. Allí, como siempre, hablaré sobre las bondades de leer, sobre cómo los libros de fútbol logran unir generaciones y a la familia, cómo los acercan a los libros, a leer más, a tener más vocabulario, a expresarse mejor. Y luego voy a premiar la mejor anécdota del Mundial que me cuenten ellos y una gran final de preguntas y respuestas donde se van a llevar una medalla y un libro de regalo. Es algo que quiero replicar en escuelas de Rafaela, la región y otras provincias. Ya me llamaron de la Feria del Libro de Goya, Corrientes donde van a hacer un día especial dedicado al Mundial. Ver cómo los libros de fútbol permiten acercar a los niños a la lectura me parece algo buenísimo.



Como novedad, durante los primeros días de mayo, LA OPINIÓN sorteará, a través de su cuenta de Instagram, un ejemplar de “El Libro de Oro del Mundial 2022”. Entre quienes participen se elegirá a un ganador que podrá llevarse el libro autografiado por el autor.