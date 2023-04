Oesquer reivindicó el valor de las paritarias

"Para los trabajadores nunca fue fácil", admite Roberto Oesquer, secretario General de la CGT Rafaela y de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) ante la consulta sobre el panorama laboral en esta Argentina 2023. "Siempre hay que trabajar para defender los derechos de la gente, de nuestros compañeros, en tiempos de adversidad más que nunca", subrayó el dirigente sindical.

De todos modos, como en los cuentos que se basan "tengo dos noticias, una buena y una mala", Oesquer reconoce que "el contexto ofrece señales contradictorias porque todo está complicado por el proceso inflacionario pero a su vez se contrarresta por el buen nivel de actividad económica".

"Afortunadamente está el mecanismo de negociaciones paritarias para alentar el diálogo con el objetivo de resguardar el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Lamentablemente ahora se ha tenido que reducir el período de los acuerdos cada tres meses por la aceleración de los precios", sostuvo el titular de la central obrera rafaelina, que nuclea a prácticamente todos los sindicatos de la ciudad.

Para Oesquer "el país está complicado porque le faltan dólares y por tanto el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo para garantizar que la actividad económica no se resienta, y en este caso a veces tiene que lidiar con los especuladores que buscan una devaluación, que traerá más problemas que beneficios, es decir perjudicará a muchos y beneficiará a pocos".

En su análisis, el dirigente diferenció lo que sucede "en la provincia de Santa Fe donde se trabaja mucho con políticas integradas entre los gobiernos de distintos niveles, los municipios, los gremios, las asociaciones empresarias y aquellas que aportan desde la educación". En este caso, ejemplificó "todo lo que hacemos con nuestra Fundación Capacitar, que ofrece cursos de soldadura, tornería y electricidad entre otros, pero no lo podemos hacer solos, lo hacemos juntos con gobiernos y empresas entre otros, es el modelo a seguir".

Oesquer también lamentó "la sequía y sus efectos porque afecta al campo y toda su cadena de valor, como la maquinaria agrícola, y a talleres metalúrgicos de pueblos y ciudades de la región".

En la columna de lo positivo, resaltó que "todas las empresas de Rafaela están trabajando bien, más allá de que el contexto nacional no ayuda, pero la Provincia trabaja un montón para sostener la actividad económica con capacitación para los trabajadores, con programas de inserción laboral, con obras de infraestructura e inversiones en el área industrial".

Admitió que "a veces la manta es corta, están los problemas de la inflación y la inseguridad, pero más allá del marcó difícil tenemos buen nivel de actividad". En este marco, puso en valor "el rol de los gremios y de la CGT en momentos complejos para defender y acompañar a cada uno de los trabajadores y trabajadoras".

Y se despidió con un "saludo muy afectuoso a todos los trabajadores en general, y a los metalúrgicos en particular, que aprovechen el lunes para descansar y quizás disfrutar del festejo popular que hemos preparado en la Ciclovía".