Atlético pretende sumar de a tres ante Dálmine para potenciar su protagonismo

Luego de una semana donde lo deportivo quedó en parte relegado a un segundo plano por el acto eleccionario, Atlético de Rafaela vuelve a enfocarse en lo estrictamente futbolístico. Este domingo, desde las 20, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán recibirá a Villa Dálmine en uno de los encuentros correspondientes a la duodécima jornada de la Primera Nacional, en su zona B.

La Crema viene de obtener tres puntos valiosos frente al Deportivo Madryn en la Patagonia, que le permitieron recuperar la sonrisa luego de los tres empates consecutivos anteriores, dos de ellos de local. Por ende, el objetivo pasa por volver a sumar de a tres ante su público, lo cual no ocurre desde aquella victoria frente a Quilmes con el gol de Nicolás Delgadillo en la jornada 7.

No obstante, cinco encuentros sin derrotas es un elemento de análisis interesante para confirmar que el elenco rafaelino es uno de los animadores del torneo, más allá de los números que muestra la tabla. Por eso sería alentador confirmarlo con un triunfo en casa que le permita seguir expectante de los elencos que están por encima de su posición hasta el momento, como Chacarita y Maipú.



OTRO CAMBIO EN EL 4

Como viene sucediendo a lo largo de esta primera parte de la temporada, el costado derecho de la defensa es el sector que muestra vulnerabilidad en varios de los encuentros y Medrán sigue buscando el jugador que mejores garantías le dé en esa posición. Para este encuentro volverá a darle la chance a Ayrton Portillo (había sido titular ante Tristán Suárez, en la primer fecha de 4), en reemplazo de Matías Olguín.

El resto de la formación no tendrá modificaciones en relación a la que viene de obtener el triunfo en Puerto Madryn, manteniendo los mismos protagonistas.

Como dato saliente de las últimas presentaciones, recordemos que los tres últimos tantos de Atlético han sido de cabeza y de pelota parada, ante Aldosivi con Mauro Osores y Agustín Bravo, y frente a Deportivo Madryn nuevamente con el marcador central proveniente de Atlético Tucumán.



RIVAL CONFLICTUADO

En Campana no reina la calma total. Pese al triunfo del último fin de semana ante Estudiantes de Caseros, que le posibilitó al Viola escaparle al fondo de la tabla, las preocupaciones radican en la posible salida de su entrenador Carlos Pereyra, que hoy podría tener su último encuentro.

Cabe destacar que el propio Pereyra, junto a Mariano Gorosito, asumieron el cargo de cuerpo técnico hasta la finalización de la primera ronda de la competencia. El principal motivo del alejamiento radica en la posible salida del mánager deportivo, Daniel Rutilo, que mantiene diferencias con la Comisión Directiva de Villa Dálmine.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Nuevo Monumental.

Arbitro: Adrián Franklin. Asistente 1: Matías Coria. Asistente 2: Malvina Schiel. Cuarto árbitro: Marcelo Sanz.

Horario: 20.

Atlético de Rafaela: Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Facundo Soloa y Nicolás Delgadillo; Alex Luna y Claudio Bieler. Sup: Nahuel Pezzini, Matías Olguín, Gabriel Risso Patrón, Federico Torres, Manuel Lago, Cristian Llama, Gino Albertengo, Marco Borgnino y Gonzalo Ríos. DT: E. Medrán.

Villa Dálmine: Alan Sosa; Agustín Pereyra, Facundo Gómez, Nicolás Romat, Dante Cardozo; Laureano Tello, Alan Alcaraz, Francisco Molina, Vicente Barberini; Lucas Jofre y Franco Pulicastro. Sup: C. Kletnicki, F. Cosciuk, D. Vitale, V. Carlucci, V. Gargiulo, M. Caramuto, M. Rivadeneira, G. Groba y M. Olivera. DT: Carlos Pereyra.