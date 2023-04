CRAR prolongó su buen presente frente a La Salle

El Círculo Rafaelino de Rugby consiguió su quinta victoria en seis presentaciones en el Torneo Regional del Litoral, segunda división, al imponerse este sábado en condición de local a La Salle de Santa Fe por 24 a 12 (parcial 14 a 7), en el encuentro pendiente de la segunda fecha oportunamente suspendido en marzo por la ola de calor. De esta manera, la escuadra dirigida por Alejandro Chiavón ocupa ahora el segundo puesto detrás de Jockey de Venado Tuerto, al que visitará el próximo sábado.

Para CRAR fue un triunfo sacrificado, aunque a diferencia del cotejo anterior con Los Caranchos siempre pudo estar al frente en el marcador. En el primer tiempo tuvo buena eficacia en el contexto de un juego donde le costó trabajar con el dominio de la pelota. En su primer ataque a fondo el capitán y apertura Santiago Kerstens quebró la primera línea santafesina en velocidad y no tuvo mayor oposición para apoyar en el ingoal.

El otro try fue con una acción de los forwards donde Ignacio Sapino llegó a meterse en la zona de definición para devolver la ventaja al local, luego que La Salle estableciera la paridad transitoria.

El segundo tiempo, dentro de un juego cerrado, pudo destrabarse en favor del Verde a partir de los 25 minutos, cuando el ingresado Martín Bocco recuperó una pelota en campo propio y en velocidad llegó hasta el ingoal santafesino. Si bien CRAR no pudo lograr el bonus (le faltó un try) sacó adelante otro partido difícil y va entonado a Venado Tuerto.

La formación rafaelina fue con Andrés Requelme, Lautaro Duria y Jonatan Viotti; Juan Cruz Karlen e Ignacio Sapino; Gastón Kerstens, Julian Clemenz y Mariano Ferrero; Agustin Cesano y Santiago Kerstens (c); Esteban Appo, Santiago Albrecht, Tomás Lavalle, Ricardo Brown; José Francone.

Cambios: Martín Barberis por Duria; Juan Ghizzoni por Viotti; Ian Trossero por Sapino; Manuel Mandrille por Clemenz; Martín Bocco por Lavalle; Julián Vásquez por Cesano; Tobías Cavallo por Francone.

Puntos de CRAR: Primer tiempo, 9' try de Santiago Kerstens convertido por él mismo, 27' try de Sapino convertido por Santiago Kerstens.

Segundo tiempo: 20' penal de S. Kerstens; 30' try de Martín Bocco convertido por S. Kerstens.



LOS OTROS PARTIDOS

La jornada fue muy positiva para el plantel superior rafaelino, ya que también ganaron la pre-reserva, por 45 a 26, y la reserva por 42 a 0.

Por otra parte, en el restante encuentro pendiente de la segunda fecha, Alma Juniors de Esperanza le ganó como local a Logaritmo de Rosario por 18 a 3.

Posiciones: Jockey 29; CRAR y Los Caranchos 24; Alma Juniors 18; La Salle y Tilcara 15; Provincial 5; Logaritmo 4 y Universitario 0.

Próxima fecha (8ª): Jockey VT vs. CRAR; Tilcara vs. Alma Juniors; La Salle vs. Logaritmo; y Universitario SF vs. Los Caranchos. Libre: Provincial.



EN PRIMERA

También se recuperaron dos partidos del nivel superior, con triunfos de GER sobre Rowing 38 a 35 y de Old Resian como visitante ante Santa Fe RC por 29 a 8. El puntero es Old Resian con 30 puntos, seguido por GER con 27.