Empresas racionan entregas y suspenden ventas por el dólar

En la última semana, al ritmo de la escalada del dólar blue, algunas empresas de distintos rubros decidieron tomar medidas para cubrirse, al menos hasta tener mayor previsibilidad sobre la situación cambiaria. La incertidumbre generada por la disparada del dólar blue y los financieros hizo que muchos comercios suspendan ventas, racionen entregas y remarquen precios a la espera de señales más alentadoras.

Sucedió en una de las principales fábricas del país: algunos proveedores -uno de envases plásticos y otro de cartón- pidieron entre 24 y 48 horas para cumplir con un pedido. "Hasta que se aclare el panorama del dólar", justificaron.

"Tenemos que ver bien de qué se trata: si de un problema puntual o si tenemos que ir a un ajuste total en nuestra lista de precios", argumentó el gerente comercial de la empresa de envases.

Desde una compañía líder de la alimentación también lanzan una advertencia: "Acá, el peligro es que haya una ola de remarcaciones de nuestros proveedores; ya lo vivimos hace un tiempo".

Para las alimenticias, la clave es el movimiento en la cotización del dólar oficial, pero este es un ejemplo de las presiones que sufre también esa industria cuando se agranda la brecha cambiaria. En este sentido, desde las empresas alimenticias confían en que "no habrá un salto más traumático mientras el Gobierno sostenga al tipo de cambio oficial".

Al inicio de la semana, el Gobierno no tenía certezas de que pudiera llegar al viernes. Así lo confesaron entre jueves y viernes dirigentes de primera línea. El panorama en la Casa Rosada y en el Ministerio de Economía era de desconcierto, y tanto al Presidente como al Ministro de la cartera más caliente de la hora no se les ocurría una idea. En realidad una sola: hacer la menor referencia posible a la crisis, como negando la suba del dólar blue, la crisis cambiaria y el nerviosismo de los mercados. En ese estado de parálisis surgieron los reclamos en redes sociales para que se vayan quienes gestionan el Estado.

Entre jueves y viernes se suavizó la tormenta. ¿Pero quién asegura que la próxima semana no vuelva levantarse viento y los truenos vuelvan a poner música a la economía argentina?

Los mayoristas también se vieron afectados por la brecha cambiaria. Según comentaron, en las últimas horas les suspendieron las entregas de productos importados: desde latitas de atún a enlatados de frutas y legumbres.

En otro rubro, el dueño de una de las principales cadenas de venta de neumáticos aseguró que la semana pasada, ya con el primer salto del dólar blue, los precios se actualizaron un 18%. También comentó que se suspendieron las ventas de neumáticos importados, sobre todo de vehículos de alta gama.

Otros sectores, como el de las máquinas, herramientas y las ferreterías también sufrieron el impacto de la suba del dólar paralelo y, ante la incertidumbre, algunos comercios debieron suspender las ventas hasta poder contar con listas de precios actualizados.

En el sector turístico, lo más común en las últimas horas fue que las agencias les pidieran a sus clientes pagar con dólares billetes los saldos de viajes al exterior ya contratados.



REMARCACIONES

DE PRECIOS

La consultora LCG -especializada en el monitoreo de los precios de los alimentos- advirtió sobre una suba promedio del 2% durante la tercera semana de abril, con gran impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). De hecho, las estimaciones indican que la inflación acumulada en las últimas cuatro semanas en los alimentos fue del 9,4%. Si sólo se toman en cuenta las primeras tres semanas de abril, la inflación alcanzó al 7,6%.

En esta línea, algunas empresas líderes del sector aplicarán, desde el próximo lunes, nuevos aumentos de precios, en especial a comercios tradicionales -autoservicios, comercios de cercanía y almacenes de barrio - y también a mayoristas, en lo que constituirá una segunda ola de remarcaciones en lo que va de abril.

Se estima esta nueva ronda de ajustes se aplicará sobre algunos rubros sensibles de la mesa de los argentinos: lácteos, aceites, galletitas, azúcar y bebidas no alcohólicas.

De acuerdo con estas proyecciones, la dinámica inflacionaria se sigue acrecentando: lo que hasta hace algunas semanas era una inflación promedio del 5%, pasó luego al 6% y rápidamente al 7% mensual, en lo que parece ser el nuevo piso para el IPC.



PEQUEÑOS AUTOSERVICIOS

"TUVIERON QUE CERRAR"

El presidente de Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, aseguró que dada la incertidumbre en materia de precios muchos comercios "tuvieron que tomar la decisión de cerrar" y estimó que la inflación de abril podría estar en el orden de 12%.

"El problema es que hay muchos negocios pequeños, comercios que tienen una estantería o góndola con toda la mercadería a la venta, sin depósito. Ante la incertidumbre, muchos tuvieron que tomar la decisión de cerrar temporalmente", señaló Savore en declaraciones radiales.

El comerciante calculó que de acuerdo a las listas de precios que le han llegado en los últimos días la inflación de abril "debe estar en dos dígitos" y agregó: "pasando en dos, o sea 12%".

Ante este contexto sentenció: "hoy no sabes si vender es ponerse contento" porque aludió a la falta de certidumbre sobre la reposición de la mercadería que se vende.

Savore reveló que un colega del centro de panaderos le aseguró que "no le están entregando insumos" y que los que entregan "lo hacen con precio abierto". En esa línea, también señaló que tuvo conocimiento de suspensión de entregas de cigarrillos en la zona norte del conurbano bonaerense. "Hay mucha incertidumbre, queda todo frenado al tratar de no mover más de lo necesario, pero es lógico que ocurra", enfatizó.

Ante los cambios continuos de precios comentó que "las remarcaciones eran al principio o al final del día y ahora las tenemos que hacer durante el día". Cabe recordar que los comercios de proximidad no están en el marco del programa "Precios Justos" y en consecuencia eso los pone en desventaja con las grandes cadenas, que además de contar con este plan también cuenta con la capacidad financiera y de logística para conseguir mejores condiciones de los fabricantes.



ESTACIONES DE SERVICIOS

Empresarios de combustibles advirtieron que si los precios de los combustibles no acompañan el aumento de los costos se ingresará en un "espiral de cierre de estaciones de servicio".

"Si los precios de venta no siguen el ritmo porcentual del aumento de costos y la devaluación, vamos a entrar en un espiral de cierre de estaciones de servicios", alertó Carlos Gold, secretario de Asuntos Institucionales de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).

Daniel Añon, secretario general de CLAEC, sostuvo que "el retraso en los precios, combinado con una alta inflación y paritarias por encima de esos números, hacen inviable la subsistencia de las estaciones de servicio".