Atlético de Rafaela sigue adelante con su puesta a punto para el encuentro de este domingo ante Villa Dálmine, a las 20 en el Monumental, pero por barrio Alberdi es vivió una semana políticamente muy intensa. Asamblea de por medio, hubo renovación de autoridades con las segundas elecciones en los 116 años de vida, las cuales fueron ganadas por el oficialismo. Por Más Atlético se impuso por sobre Identidad Celeste, con un amplio margen: 1140 a 451.

Ricardo Castro, uno de los máximos referentes del fútbol profesional de la ‘Crema’ dejó sus sensaciones tras lo ocurrido.

“Perdí una elección, ahora empaté, me puedo ir de Atlético tranquilo, con un empate (risas). Estoy feliz por el socio de Atlético, la participación que tuvo, con un porcentaje de votantes muy bueno, el resultado lo dice todo”. Y luego agregó: “Me pone contento que la gente vea la gestión de Silvio (Fontanini) y todo el grupo de trabajo”.

En la noche del jueves tuvo continuidad y culminó la Asamblea que había comenzado el lunes. Asumieron las nuevas autoridades con Diego Kurganoff como presidente.

“Empezamos una época nueva pero con la continuidad de los mismos proyectos, estoy muy feliz por el club, el club adelante de todo”, apuntó Castro.

Sobre el acto eleccionario en sí, con los socios involucrados de gran manera, el directivo apuntó: “La verdad que histórico, me emociona que el club vaya creciendo. Esto es un crecimiento para el club, el premio al esfuerzo de un montón de gente, de chicos jóvenes, de grandes, de laburantes. No es votar para el día de la elección y trabajar para el día de la elección es trabajar todo el año para el club y bueno, eso es lo que se ha logrado, eso es lo que me enorgullece como un viejo hincha. Estoy orgulloso del club”.



ENTRENA Y CONFIRMA LOS CONVOCADOS

El plantel profesional albiceleste trabajará en la mañana de hoy en el predio Tito Bartomioli y finalizado el entrenamiento Ezequiel Medrán confirmará los convocados para el juego de mañana ante Villa Dálmine.

En principios, Ayrton Portillo por Olguín la única modificación en el equipo.