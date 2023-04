Más controles en rutas por el fin de semana extendido

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv) reforzará este fin de semana la prevención en los principales corredores de la provincia de Santa Fe de cara al feriado por el Día del Trabajador que se celebra el próximo lunes 1º de mayo. Se coordinaron operativos en todo el territorio provincial, en los que se controlarán las principales conductas de riesgo.

Desde la Apsv se reforzarán las recomendaciones para viajes en rutas. Se espera que los conductores adopten conductas de autocuidado para no exponerse a situaciones que puedan generar riesgos a la seguridad.

El subsecretario de la agencia provincial, Osvaldo Aymo, explicó que “durante este fin de semana, nuestros agentes de la Policía de Seguridad Vial estarán presentes en diversas rutas y autopistas con el objetivo de sostener en el territorio la política de control que busca salvar vidas a través de la prevención”.

“Estamos convencidos -continuó- que es la presencia del Estado en las rutas lo que contribuye notoriamente a modificar las pautas de conducta de los ciudadanos, y desestiman la adopción de riesgos importantes para la seguridad”.



PUESTOS DE CONTROL

Y PREVENCIÓN

Los puestos de control estarán ubicados en las salidas a las principales rutas de la provincia que los santafesinos tomen con destino a los sitios elegidos para el descanso.

Para evitar siniestros viales uno de las medidas fundamentales es aumentar la conciencia a la hora de conducir, y movernos en distintos tipos de vehículos. Las recomendaciones a los usuarios de las rutas están basadas en respetar las normas generales de circulación y aumentar la prudencia.

Además, las recomendaciones focalizan en revisar el estado mecánico general del vehículo, y especialmente comprobar los frenos; programar el viaje teniendo en cuenta las personas que viajan, si hay niños o personas mayores, etc., a fin de establecer paradas y tiempos de descanso; no ingerir alcohol; llevar abrochado el cinturón de seguridad y que los niños viajen siempre atrás en los SRI (Sistemas de Retención Infantil) correspondientes a cada edad, entre otras.



RESTRICCIONES DE CAMIONES

Este fin de semana largo habrá restricción de camiones de más de 3.500 kilos en 24 rutas nacionales, y en los principales accesos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La restricción será Viernes 28, de 18:00 a 20:59 y sábado 29, de 07:00 a 09:59 de abril y lunes 1 de mayo de 18:00 a 20:59 horas. La medida fue publicada en Boletín Oficial por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo del Ministerio de Transporte, y apunta a facilitar el trayecto de las personas que se trasladen con fines turísticos a varios destinos del país y prevenir siniestros viales.