CRAR se pone al día con el pendiente frente a La Salle

El Círculo Rafaelino de Rugby recibirá este sábado a La Salle de Santa Fe, en el partido pendiente de la segunda fecha del certamen de Segunda División del TRL. Su inicio está previsto para las 16 en la división principal y contará con el arbitraje de Exequiel Adrover. Previamente jugarán en pre-reserva, a las 12.30, y reserva, a las 14.15.

Luego de la victoria frente a Los Caranchos del 15 de abril pasado, el equipo Verde tuvo fecha libre y puso el foco en este encuentro que, en caso de obtener el triunfo, puede permitirle trepar al segundo puesto de la tabla. No obstante, La Salle está realizando una buena campaña y pretende estar entre los cuatro primeros.

Recordemos que la escuadra dirigida por Alejandro Chiavón depende de si mismo para cerrar la rueda inicial en la punta, para lo cual debería superar a La Salle y el 6 de mayo en Venado Tuerto al local Jockey.

La formación titular del Verde será con: Andrés Requelme, Lautaro Duria y Jonatan Viotti; Juan Cruz Karlen e Ignacio Sapino; Gastón Kerstens, Julian Clemenz y Mariano Ferrero; Agustin Cesano y Santiago Kerstens (c); Esteban Appo, Santiago Albrecht, Tomás Lavalle, Ricardo Brown; José Francone.

En este sábado también se jugará, desde las 16, el partido pendiente entre Alma Juniors y Logaritmo, en Esperanza con el arbitraje de Fabián Prats.



GOLEÓ PAMPAS

Pampas jugó un primer tiempo de alto vuelo en la catedral de San Isidro y le ganó con autoridad a Cobras Brasil XV 38 por 14 en su primer encuentro de la segunda rueda. Cuarto triunfo al hilo en el Súper Rugby Américas para la franquicia porteña, con el rafaelino Lorenzo Colidio ingresando en el segundo tiempo.

Benjamín Elizalde (2), Nicolás D'Amorim, Joaquín de la Vega Mendía, Iñaki Delguy y Rodrigo Pérez Boulan, apoyaron los tries, mientras que De la Vega Mendía sumó cuatro conversiones.