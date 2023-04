Milei respondió tras las definiciones de Cristina

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El diputado libertario y precandidato presidencial Javier Milei le respondió ayer a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien le dedicó críticas en el Teatro Argentino de La Plata.

"Cristina se autoconfesó casta y, por los gestos, se ve que está aterrada", sostuvo el legislador, y recordó que "están los videos donde ella dice que (Domingo) Cavallo era el más lúcido de Argentina".

Milei sostuvo que tendrá buenos resultados en la provincia y señaló: "Estamos haciendo estragos en Buenos Aires. En los sub 30 tenemos el 62 por ciento".

"Ojalá pueda darle a los argentinos lo que les dio el primer gobierno de (Carlos) Menem", enfatizó.

Sobre el discurso de Cristina Kirchner, agregó: "Tiene que ver con el crecimiento que estamos teniendo desde La Libertad Avanza y con que los grandes perdedores están en el Frente de Todos porque están están en el 25 por ciento y no ha habido un gran crecimiento de Juntos por el Cambio".

Este jueves, minutos después de haber terminado el encuentro que tuvo como sede el Teatro Argentino en la ciudad de las diagonales, Milei recogió el guante ante las críticas.

Los dichos del economista libertario llegan después de que la ex mandataria apuntara contra el diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, y sin nombrarlo lo tildó de "mamarracho".