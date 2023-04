Se reunieron en muestra de unidad los referentes del PRO

BUENOS AIRES, 29 (NA). - Los principales referentes del PRO, encabezados por el ex presidente Mauricio Macri, se reunieron ayer para analizar la situación económica del país y también avanzar en la incorporación del liberal José Luis Espert a Juntos por el Cambio, aunque también se buscó mostrar unidad para bajar la tensión interna de cara a las elecciones.

En el partido bonaerense de San Isidro, la cúpula del partido amarillo se dio cita para tratar de mostrarse juntos y sin cruces, luego de varios chispazos entre los precandidatos presidenciales Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

En la casa de Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo, estuvieron los dos aspirantes a la presidencia, al igual que Macri; los diputados nacionales María Eugenia Vidal, Federico Angelini, Cristian Ritondo y Diego Santilli; y el ex secretario general de la presidencia, Fernando de Andreis.

"Juntos, como hace 20 años cuando empezamos con el sueño de cambiar la Argentina para siempre. Este tiempo terrible, de miedo y angustia que estamos viviendo, es el final de una etapa que se va. Lo que viene es mucho mejor", señaló el jefe de Gobierno porteño en sus redes sociales.

En tanto que Ritondo, el ex ministro de Seguridad bonaerense contó que hablaron sobre la reunión que realizará el próximo martes Juntos por el Cambio para analizar la situación económica del país.

"Tenemos que estar preocupados en cómo estará la Argentina a partir del 10 de diciembre. Vamos a juntarnos con José Luis (Espert), pero no se habló de candidaturas, hablamos de los problemas que tiene el país", afirmó Ritondo, quien aclaró que no fue tema de discusión la figura del libertario Javier Milei.

Y añadió: "El martes tendremos la reunión en Juntos por el Cambio con los economistas. Es una preocupación el crecimiento de la inflación y la pobreza en el país. Hablamos de temas concretos y la relación entre todos nosotros es buena, trabajamos juntos hace 20 años".

Por su parte, Angelini, quien ocupa la presidencia del PRO de manera interina tras el pedido de licencia de Bullrich, destacó que uno de los objetivos era mostrar que se habían aquietado las aguas puertas adentro del partido amarillo.

"Ya dimos vuelta la página, es un claro ejemplo de unidad la que estamos dando en el PRO y cómo solucionamos los problemas. Siempre en eje de darle soluciones a la gente", expresó el santafesino.