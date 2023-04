25 Años de prisión al asesino del disc-jockey de Frontera

A partir de las 11.30 de la mañana de ayer, en una sala de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) en los tribunales penales de Rafaela, el tribunal pluripersonal integrado por los jueces Gustavo Bumaguín, Cristina Fortunato y Juan Gabriel Peralta; dictó sentencia en el recientemente finalizado juicio oral a un hombre de 22 años identificado como Claudio José G. alias “Tatín”, condenado como presunto autor del homicidio del disc-jockey Leonardo Manuel Gallegos cometido con un arma de fuego en Frontera el 23 de abril de 2020.

En el último día del trámite judicial que había dado inicio el 17 de abril último con los alegatos de apertura en los tribunales locales, Claudio José G. alias “Tatín” de 22 años, fue condenado a la pena de 25 años de prisión por el crimen del disc-jockey de Frontera, Leonardo Gallegos, en ese momento de 48 años.

“Tatín” G. era el único acusado y detenido por el crimen de Gallegos, aunque se recuerda que todavía hay una persona que ofició de cómplice el día del asesinato, hace ya casi tres años, que por el momento aún no fue identificada.

Fueron partes en este proceso la fiscal Lorena Korakis representando al Ministerio Público de la Acusación (MPA); y la defensa técnica del ahora condenado fue sostenida por el flamante defensor regional del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) Dr. Carlos María Flores.

Desde el primer día del juicio, en los alegatos de apertura, la fiscal Lorena Korakis dejó en claro que pediría la pena de prisión perpetua para el acusado. El hecho fue calificado penalmente como homicidio calificado (por alevosía) agravado (por el uso de un arma de fuego) y portación de arma de fuego de uso civil.



DECLARACIONES

DE UNA HERMANA

Fernanda Gallegos, hermana de la víctima, habló con El Periódico de San Francisco minutos después de la sentencia. Al borde del llanto, la mujer indicó: “Es re difícil esto, tendrá 25 años ahí adentro. No tendría que salir nunca pero bueno, la ley es así”.

Luego recordó que todo este tiempo para la familia de Leonardo fue “desgastante”. Remarcó que a su hermano no se lo va devolver nadie, aunque aclaró que podrán tener como familia tranquilidad ya que “Leo de ahora en adelante descansará en paz”.

Fernanda contó que las horas previas a la sentencia no pudo dormir y que fue invadida por un dolor en el pecho al que calificó nada fácil de sobrellevar: “Leo puede descansar en paz, seguro que sí, le pedí que me acompañe este tiempo”.

Por último, ante la consulta de si tiene esperanzas de que se pueda dar finalmente con el cómplice que ese día acompañaba al homicida “Tatín” G., dijo: “Es como que había perdido las esperanzas y hoy es distinto, vuelvo a creer en muchas cosas que ya no creía. Es horrible lo que pasamos”.



EL HECHO

El 23 de abril de 2020 a las 19.30 horas aproximadamente, Claudio G. junto a otra persona aún no individualizada se habrían dirigido en una motocicleta tipo 110 c.c. hacia el domicilio de la familia Gallegos, en la esquina de calles 58 y 9 de la ciudad de Frontera, y previo acuerdo y distribución de roles el imputado como acompañante y llevando consigo un revólver calibre 32 largo, sin autorización y en condiciones de uso inmediato, habría descendido del vehículo y caminando llegó hasta la ventana de la vivienda de Gallegos, la cual posee rejas y persianas, la golpeó y llamó a Leonardo por su apodo: “Leo, Leo…”.

Este habría abierto la ventana y Claudio G. dicho, “esto es para vos”, disparando con el arma que llevaba consigo dos veces a quemarropa y hacia zonas vitales del cuerpo de la víctima: una vez en la cara y la otra vez en el pecho.

Las heridas causadas a la víctima generaron su muerte en el Hospital de Córdoba, el 27 de abril de 2020.