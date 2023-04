Unión busca la recuperación

Unión de Sunchales recibirá este sábado a Defensores de Villa Ramallo, desde las 16, en uno de los partidos correspondientes a la octava fecha de la Zona 3 del torneo Federal A. El encuentro a disputarse en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad será arbitrado por Lucas Cavallero.

Con un empate y dos victorias, el Bicho Verde está invicto como local y al frente tendrá un rival que viene de perder sus últimos cuatro partidos y que todavía no conoce la victoria en el campeonato. Pero el elenco sunchalense necesita rehabilitarse luego del último traspié en San Francisco ante Sportivo Belgrano.

Los demás partidos van el domingo: a las 15.30 Independiente de Chivilcoy vs. Sp. Las Parejas, José Sandoval; a las 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. El Linqueño, Joaquín Gil; y a las 18 Douglas Haig de Pergamino vs. Defensores de Pronunciamiento, Brian Ferreyra. Libre: Sp. Belgrano de San Francisco.

Posiciones: Douglas Haig 13 puntos; El Linqueño y Sp. Las Parejas 12; Independiente 11; Sp. Belgrano 10; Gimnasia 8; Unión 7; Defensores de Villa Ramallo y DEPRO 2.