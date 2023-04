Hay duelo de punteros

Este fin de semana habrá un partido excluyente en la programación de la quinta fecha del torneo de Damas Mayores de la Zona A1 Rafaela, que organiza la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. Los dos punteros se enfrentarán este sábado en el sintético del Círculo Rafaelino.

Desde las 17 en primera división se medirán CRAR y 9 de Julio, que comparten el liderazgo luego de cuatro jornadas con 11 puntos. En las otras divisiones estos son los horarios: Sub 14 a las 10 horas; Sub 16 a las 11.30; Sub 12 A a las 13; Sub 12 B a las 14.15; y Reserva 15.30.

También hoy sábado jugarán en Humboldt el local Sarmiento y Charabones de San Francisco, a las 16 en primera. El domingo serán los otros dos partidos: en Humboldt, Juventud recibirá a 9 de Julio de Morteros desde las 16 en el partido principal, mientras que en CRAR de Rafaela, jugarán Bella Italia y Sportivo Norte, en el mismo horario con sus divisiones mayores.

Posiciones: CRAR y 9 de Julio de Rafaela 11 puntos; 9 de Julio de Morteros 9; Charabones 6; Sportivo Norte y Juventud de Humboldt 5; Sarmiento de Humboldt 1 y Bella Italia 0.