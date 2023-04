Atacaron a tiros a mansalva Radio LT3 680 de Rosario

ROSARIO, 29 (NA). - Tras el ataque a tiros, Radio LT3 680 de Rosario Alpha Media pidió a las autoridades nacionales y provinciales "que se esfuercen para desterrar la violencia" y que se tomarán "más recaudos para garantizar la seguridad de nuestros empleados".

En un comunicado, el Grupo Alpha Media, confirmó lo ocurrido este jueves por la noche a las 22.30, cuando la planta transmisora de Radio LT3 AM 680 fue atacada a tiros por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

El hecho ocurrió cuando trabajadores de la emisora se disponían a realizar tareas de mantenimiento en la sede de Alvear y, a pesar de la presencia policial, los delincuentes no dudaron en ejecutar al menos 4 disparos.

"La señal LT3 AM 680 de Rosario integra Grupo Alpha Media junto a las radios Rivadavia, La 990, AM 550, Rock & Pop, Blue, Metro, La Uno, Info 95.5; la revista Newsweek Argentina, el Canal 7 de Neuquén, la agencia Noticias Argentinas y el Ojo del Arte. Queremos llevar tranquilidad a nuestro personal al informar que no hubo heridos y que se realizó la denuncia correspondiente para que encuentren a los responsables de semejante acto intimidatorio en Democracia contra un medio de comunicación", se indicó en el comunicado.

Y se agregó: "Solicitamos a las máximas autoridades nacionales y de la provincia de Santa Fe que se esfuercen para desterrar la violencia en la sociedad y los ataques a la prensa independiente cuyo único objetivo es amedrentar".

Además, el grupo empresario agradeció los mensajes de solidaridad recibidos y la comunicación de autoridades del Poder Ejecutivo provincial, "quienes dijeron que están trabajando para esclarecer el hecho. Nosotros seguiremos trabajando como lo hacemos cada día comprometidos con la información. Asimismo, tomaremos más recaudos para garantizar la seguridad de nuestros empleados", cerraron.