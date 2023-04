En el Día del Repuestero Automotor, el sector sufre faltantes y suba de precios

El sector de la venta de repuestos automotor conmemora hoy su día en medio de un clima de incertidumbre por una economía argentina atravesada por una crisis. Una más y van... El resultado son nuevos viejos problemas como desabastecimiento de productos nacionales e importados, aumentos y dispersión de precios, falta de financiamiento para las empresas y especialmente para los clientes y un clásico: la elevada presión tributaria.

El presidente de la Cámara de Repuesteros Automotor de Rafaela, Horacio Maine, repasó la actualidad de un rubro comercial que en Rafaela emplea a más de 300 personas. "La situación es compleja debido principalmente a la escasez de dólares para financiar la importaciones de repuestos o bien la compra de insumos para fabricar autopartes en el país. Por eso hay productores que no entregan mercadería. La filosofía de nuestro sector es vender porque si no se vende alguien se queda a pie, pero también se necesita cuidar el stock y al mismo tiempo hacer caja para pagar los gastos fijos", sintetizó en una entrevista con LA OPINIÓN en su local de avenida Salva al 300.

"En Rafaela funcionan alrededor de 50 casas de repuestos pero solo la mitad están asociados a nuestra cámara. Entre todos emplean por lo menos a 300 trabajadores. Es un sector importante por el nivel de ocupación de mano de obra y por importancia económica, que además está muy vinculado a la actividad de los talleres mecánicos, que son nuestros clientes de todos los días. Nos necesitamos mutuamente, o sea que si juntamos a los dos rubros es una masa muy importante en cuanto a mano de obra. Además podríamos incluir al transporte, tanto de cargas como de pasajeros porque somos un eslabón más de esa cadena de valor", explicó Maine.

- ¿Cuál es la actualidad del sector?

- La actualidad es compleja. Pero esta situación difícil no es de ahora sino que hace más o menos un año que sufrimos el impacto de falta de disponibilidad de dólares para importar. Es un problema que se va agravando por falta de mercadería, no sólo del repuesto importado que viene enterito en su cajita desde afuera sino también de repuestos nacionales porque los fabricantes no acceden a la materia prima. Entonces acá no es un problema que no se consiguen repuestos de Mercedes y sí de Volkswagen Gol. No, acá no se consiguen piezas ni de Volkswagen Gol ni de Mercedes, o sea de todo el ámbito del automotor hay problemas, hay desabastecimiento. Muchas veces se termina consiguiendo la mercadería, a veces no, pero el problema es simple, cuando hay una menor oferta de una autoparte se elevan los precios, eso es de manual, oferta y demanda. Entendemos que el importador también está en una situación complicada porque tampoco tiene en claro a qué precio vender, lo que se vio esta semana fue también complejo porque había algunos proveedores que no entregaban mercadería.

- Se hace muy difícil trabajar en estas condiciones.

- En nuestro rubro, la filosofía del repuesto es vender. Es decir, si no vendemos el repuesto, alguien se queda a pie entonces estamos en un sector donde no digo que no pase, pero generalmente cuando hay stock se vende. Lo que pasa es que podés cuidar tu stock hasta un punto, porque estamos en una línea muy delgada, porque también tenemos los gastos fijos y el fin de mes llega rápido para pagar las cuentas, hay que pagar todo. O sea, tampoco nos podemos sentar arriba de la mercadería. Necesitamos vender. Esa es la realidad. Y comprar, bueno sí, se está haciendo difícil.

- En lo que hace a la inflación, ¿las listas de precios se actualizan una vez por mes o en períodos más cortos?

- Las listas de precios se renuevan generalmente una vez por mes. Lo que pasa es que el dólar blue no nos golpea de lleno porque todas las importaciones se efectúan en función de la cotización oficial del dólar. De todos modos, desde hace un tiempo observamos que los ajustes de precios están en línea con la inflación promedio, pasó de un 5 por ciento mensual a un 6, un 7 o un 8 a medida que van escalando los aumentos.



FINANCIAMIENTO

AUSENTE E IMPUESTOS

Maine reconoce que el desabastecimiento y la inflación no son las únicas piedras en los zapatos de los repuesteros. En este sentido, sostiene que hay otros "dos factores compartidos con el resto de las actividades económicas, como es la falta de financiamiento y la presión tributaria".

"La cuestión tributaria siempre es problemática, peor aún, es asfixiante. Este mes de abril, justo en el que celebramos nuestro día, se notó una baja en las ventas. Sin embargo, la presión impositiva no cede, no mide si vendiste más o menos, siempre hay que pagar, si ganaste o perdiste no importa, te cobran igual los impuestos, que son muy distorsivos, como el de Ingresos Brutos. Hay que pagar por el solo hecho de facturar, no importa si perdiste. Es un tema que es necesario revisar, lo hemos pedido a través de nuestra Cámara y también la Federación que nos representa a nivel nacional", subraya Maine sobre uno de los dolores de cabeza del sector y de tantos otros.

El titular de la Cámara de Repuesteros de Rafaela consideró que "la caída de las ventas es preocupante, pero realmente es más grave la falta de mercaderías, cuando no tenés repuestos directamente no vendés nada". Y planteó que la situación tiene alguna relación con la inseguridad vial: "Si nos ponemos a pensar, el auto que no consigue el repuesto sigue circulando. Y si lo que necesita es un repuesto de seguridad pero igual sigue circulando se corren riesgos innecesarios". "Por eso es muy importante que se reabra un poco la importación para que ingresen repuestos que permita entregar mercadería a los clientes. Además, cuando mayor es la oferta se moderan los aumentos de precios. Caso contrario, cuando menos productos se encuentran en el mercado, su valor crecerá, no podemos hacer mucho con este tipo de situaciones", señaló Maine.

- ¿Qué sucede con el financiamiento o la ausencia del mismo?

- Claramente el financiamiento es un problema generalizado en toda la economía argentina. En nuestro rubro se siente porque el cliente ya no dispone de las cuotas para pagar con mayor facilidad las piezas de mayor valor. Antes había cuotas sin interés o con tasas moderadas con el Plan Ahora 12. Con la aceleración de la inflación, se dispararon las tasas y nadie quiere tomar créditos por los intereses que después hay que pagar. Además, hay una diferencia muy marcada entre el comercio y la industria, el primero no tiene crédito y el segundo puede encontrar programas de financiamiento a través del Estado o con cuotas subsidiadas.

- Tampoco hay crédito disponible para, por ejemplo, financiar la expansión de una casa de repuestos en materia de infraestructura, mercaderías o equipamiento.

- No, prácticamente no hay. O bien si hay alguna disponibilidad las tasas son muy altas.

- Cambiemos de tema. ¿Cuáles son los repuestos que más se venden?

- Efectuar el mantenimiento del vehículo es lo más barato. Cuando se empieza a romper con mayor periodicidad entonces los repuestos comienzan a ser cada vez más caros, y es ahí cuando se nota la falta de financiamiento. En cuanto a ventas, lo que más sale es lo relacionado al mantenimiento del vehículo como aceite, filtros, los kits de la distribución, pastillas de frenos, discos, las lámparas. Eso es lo que más se vende porque se cambia más por precaución que por otra cosa. Después está el tema de suspensión, amortiguadores, bujes, violetas, parte eléctrica un montón.

- Que tengan un muy feliz Día del Repuestero Automotor a pesar de todo.

- Gracias, y un saludo muy especial a todos los comerciantes y trabajadores de este rubro.