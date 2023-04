ganaron ferro y sportivo

Anoche tuvo continuidad la séptima fecha del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la disputa de cuatro adelantos.

En Rafaela, Ferrocarril del Estado superó 1-o a Unión de Sunchales; mientras que Peñarol igualó 2-2 con Florida de Clucellas en Villa Rosas.

El ‘Negro’ se hizo fuerte en San Vicente y derrotó a Brown 2-1 pero nada cambió en la zona A ya que Libertad también ganó, en este caso 2-0 ante 9 de Julio en Sunchales.



LOS RESULTADOS. Miércoles 26/04: Atlético 1 vs Ben Hur 1.



Jueves 27/04: Libertad 2 (16m PT Axel Gravenbarter y 18m PT Tomás Montini) vs 9 de Julio 0, Ferrocarril del Estado 1 (4m ST Agustín Canciani) vs Unión de Sunchales 0, Peñarol 2 (24m PT Gino Alessio y 37m ST Cristian Arias) vs Florida de Clucellas 2 (24m PT Dángelo Restelli y 17m ST de penal Juan Montenegro), Brown de San Vicente 1 (6m PT César Berazateghi) vs Sportivo Norte 3 (25m PT Emiliano Fenoglio, 13m ST Juan Espíndola y 43m ST Manuel Grana).



Domingo 30/04: 11.30hs Josefina vs Ramona, 15.00hs Quilmes vs Dep. Aldao, Dep. Tacural vs Arg. Vila, Humberto vs Atlético (MJ).



LAS POSICIONES



ZONA A: Libertad 19, puntos; Sportivo Norte 17; Vila 11; Tacural 8; Quilmes 7; Josefina 6; Ramona 6; Dep. Aldao 5; 9 de Julio 4.



ZONA B: Unión 15, puntos; Ben Hur 11; Ferrocarril del Estado 10; Peñarol 10; Brown (SV) 9; Atlético de Rafaela 8; Florida de Clucellas 7; Atlético María Juana 6; Arg. de Humberto 1.



COMIENZA LA B



Este viernes se disputarán algunos adelantos de la fecha 6 del Apertura de Primera B.

22.00hs Independiente Ataliva vs Sp. Roca, Sp. Santa Clara vs Juventud Unida de Villa San José, Atlético Esmeralda vs Libertad Estación Clucellas, Bochófilo Bochazo vs La Hidráulica.