Rafaela contará con un nuevo barrio, que por ahora será llamado N° 42

En la sesión ordinaria de ayer, se aprobaron con unanimidad los doce proyectos tratados el día lunes. Se dio el primer lugar a dos reconocimientos y luego siguieron los demás. Por ser algo histórico, el de la creación del nuevo barrio en el noreste de la ciudad tuvo también protagonismo en la mañana, y fueron testigos algunos de sus vecinos, el secretario de Gobierno y Participación Jorge Muriel, y la coordinadora del Área de Vecinales Vanesa Macagno.

La de ayer fue una sesión ordinaria con varios matices. En primer lugar, los concejales, a través de un proyecto de Resolución que propuso el oficialismo, declaró de Interés Municipal al Torneo de Campeones Maristas de Papi Fútbol 2023 que se desarrollará el próximo 29 y 30 de abril en el Campo de Deportes del Colegio San José. El concejal Juan Senn saludó a los miembros presentes del colegio y recalcó la importancia de este evento para la ciudad ya que van a participar más de 700 familias, y generará movimiento comercial gastronómico y de hotelería.

Luego, siguió el turno del reconocimiento del programa “Nosotros en la Radio” a través de un proyecto de Declaración presentado por el bloque Juntos por el Cambio. “Declárese de Interés Municipal al programa radial "Nosotros en la radio" por su aporte a la integración e inclusión laboral y social de personas con discapacidad”, expresa el art 1° de la Declaración. Al respecto, la concejal Alejandra Sagardoy agradeció la presencia de integrantes de la radio, y dijo: “Como dicen, uniendo voluntades cambiamos realidades. Este programa se basa en principios como valores, solidaridad, la inclusión social y laboral que no es un tema menor. La comunicación rompe barreras y crea vínculos. No me queda más que felicitar a todo el equipo del programa. Gracias de parte de toda la sociedad por todo lo que hacen y aportan día a día en favor de personas con discapacidad”. Aprobado el proyecto, se hizo entrega al personal de la radio de una copia de la Declaración recientemente firmada y Jona Faber de NC Producciones y director del programa, y Andrés Gervasoni, uno de los protagonistas del mismo, agradecieron a los ediles tal reconocimiento.

Culminado este momento, se prosiguió con el orden del día, dando lugar al proyecto de Ordenanza que propuso el Departamento Ejecutivo sobre la creación de un nuevo barrio en la ciudad en el sector noreste, y que por el momento llevará como nombre el N° 42, hasta tanto se constituya su comisión vecinal y se determine uno nuevo.

La concejal Valeria Soltermam del Frente de Todos tuvo la palabra y dijo: “Si bien esto es un hecho meramente administrativo, estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia de Rafaela que tiene como protagonista al barrio N°42, un barrio que comenzó a gestarse con la venta de las primeras parcelas de tierra hace varios años y que ya en el 2019 contaba con más de 120 familias habitándolo, y seguramente, en un futuro no muy lejano, serán muchas familias más, porque no debemos olvidar que se proyectan más planes habitacionales como los 315 lotes y las 219 viviendas que construirá la provincia y que se localizarán en ese sector. Felicitaciones a los vecinos y vecinas por el flamante barrio Nº 42”. Y comentó como anécdota que al haberse generado expectativas en todos los sectores de la ciudad en cuanto al nuevo nombre, ayer algunos le preguntaron algunos si el barrio se iba a llamar “Leo Messi”.

El concejal Martín Racca de su mismo bloque agregó: “Queremos acompañar ese desarrollo. Hay un desafío de convivencia y les espera un arduo trabajo, la idea es que sigan trabajando para los que ya están instalados en el barrio y para los que vendrán”.

Seguidas sus palabras, el concejal Viotti (JxC) dijo: “Creo que es un día para celebrar. Vamos a seguir marcando el crecimiento de la ciudad. Por eso ya en el 2020 habíamos presentado un pedido porque los vecinos tenían una historia diferente, una identidad diferente. Pasó el tiempo y el Ejecutivo cambió de opinión. Hoy vamos a estar votando el primer paso, la creación, pero necesitaremos más ingresos, más servicios, garitas de colectivos, más parquización, mayor seguridad. Vamos a seguir acompañando a los vecinos con sus sueños; hay mucho por hacer pero lo vamos a ir haciendo todos juntos”.

El proyecto de Minuta de Comunicación sobre la información adquisición de vehículos impulsado por Juntos por el Cambio también fue aprobado. Surgió el día 26 de marzo, cuando fueron expuestos en la Plaza 25 Mayo vehículos que -según un parte de prensa- eran de reciente adquisición. El concejal Destéfanis asistió a la muestra ese día, y se dio cuenta de que algunos no eran nuevos sino que presentaban un desgaste importante. Las fotos que sacó se adjuntan en el proyecto y también fueron mostradas hoy en el recinto. “Hay mangueras que para mí no son nuevas, camiones contenedores que tienen uso y óxido. Pedimos que se nos informe cuándo fueron las fechas de compra y las facturas para aclararlo a la sociedad”, expresó.

Por su parte, se aprobó el proyecto de Ordenanza propuesto por el oficialismo que tiene como fin el ordenamiento y registro de los alojamientos transitorios de animales abandonados. En el artículo 1° se establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá propiciar que los vecinos de la ciudad que tengan predisposición al cuidado y atención de los animales, se hagan cargo en sus viviendas particulares transitoriamente, de dar alojamiento, cuidados y alimentos a los canes y felinos que, habiendo sido encontrados abandonados en la vía pública por las autoridades municipales u organizaciones a fines del cuidado animal, sean entregados a aquellos inscriptos en el Registro de Alojamiento Transitorio. El concejal Juan Senn expresó que este proyecto surge de la necesidad de las ONG que trabajan en forma desinteresada en el cuidado de los animales, manifestando que se les hace imposible hoy afrontar el costo de las guarderías privadas de animales que recogen de la vía pública para que después sean dados en adopción. “Esta es una buena noticia para el proteccionismo local, para los animales, entendiendo que lo que le pasa al humano también le pasa al animal, y hay que promover la castración para que podamos poner punto final a la situación que estamos atravesando. También desalentar la compra de perros y gatos. Adoptemos, ese es el camino, la salida”, afirmó.

Por otro lado, se aprobó el proyecto de Ordenanza relacionado al Convenio de la Caja de jubilación impulsado por el Departamento Ejecutivo y lo defendió el concejal oficialista Martín Racca diciendo: “Este es un nuevo convenio que corresponde a diciembre del año 2022. Recordemos que en el mes de diciembre se encuentran las obligaciones de los salarios de los empleados municipales y a través de una resolución del 2018 se permite pagar en 6 pagos el correspondiente aporte. Así que se toma esta iniciativa ya que es conveniente para las arcas municipales hacerlo”.

Otro proyecto proveniente del DEM que se aprobó es el del “Uso de vía pública en el área central”, en el que se consideró prorrogar la medida por sesenta días más sobre el uso y la ocupación de la calzada de bulevar Santa Fe con mesas y sillas. En relación a esto, la concejal Soltermam informó que, “según se planteó en comisión el último lunes, se planea convocar a los actores involucrados con el objetivo de conocer el resultado de dicha medida y así elaborar junto al Ejecutivo, una ordenanza que regule la colocación de distintos mobiliarios en la vía pública, alcanzando de esta manera a todos los comercios de la ciudad”.

Del oficialismo, se aprobó también el proyecto de Ordenanza para la donación definitiva del terreno para la Escuela Especial de Formación N°2082 y darle así continuidad a su funcionamiento.



OTROS PROYECTOS

Proveniente del partido Frente Progresista, también se aprobó el proyecto de Minuta de Comunicación que busca profundizar y reparar los tubos de desagüe de las calles Progreso y Champagnat. El concejal Lisandro Mársico argumentó diciendo: “Las alcantarillas con sus tubos que conectan el desagüe con el canal, están rotos o tapados, entonces las calles aledañas, cuando viene la pendiente del norte, inunda las casas. Si bien se han presentado proyectos para generar un espacio verde que quedaría muy bien, hay una obra importante que es arreglar las alcantarillas para que no se inunden las viviendas”.

En otro de sus proyectos aprobados, se modifica el Artículo 64° inc. f- 1) de la Ordenanza Tributaria Nº 5337, solicitando eximir de tributos a personas con discapacidad. Al respecto Mársico comentó: “Una vecina del 17 de Octubre propuso de que si tenían su cuota al día con el plan de vivienda, poder acceder al beneficio de no pagar la tasa como lo hacen quienes no tienen deudas en su casa y son titulares de su vivienda. Así surge este proyecto. No genera una merma municipal y creo que estamos dando una posibilidad a quienes están al día”. La concejal Sagardoy de Juntos por el Cambio, por su parte, propuso realizar un censo para que “tengamos la cantidad de personas con discapacidad en la ciudad, y se pueda planificar llevándoles más beneficios”.

A través de una Minuta de Comunicación, se aprobó también de Juntos por el Cambio, el proyecto para reparar y/o reforzar de manera urgente la iluminación en el Parque Villa Podio, y reparar y/o reforzar de igual modo la iluminación en calle J. Álvarez, entre Bv. Santa Fe y Av. Aristóbulo del Valle. El concejal Destéfanis dijo al respecto: “No entendemos porque no se hacen eco de los reclamos que se están haciendo. Hay dos parques en el sureste de la ciudad, y están demasiado oscuros. Pasó todo el verano y no se arregló. No se puede disfrutar por la oscuridad e inseguridad que se genera”.

Asimismo, se aprobó el proyecto de Ordenanza que tiene que ver con la aceptación de la donación efectuada por Víctor Alberto Ceferino Tesone en carácter de Apoderado de "A y M Económicas S.A." de tres fracciones de terreno para ser destinadas a la prolongación y ensanche de calles; todas ubicadas en parte de las Concesiones 361 y 362 de esta ciudad. El concejal Martín Racca del oficialismo expresó a Víctor Tesone el agradecimiento por tal donación.