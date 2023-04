Más jóvenes se insertan al mundo del trabajo

En el Museo Histórico Municipal, el intendente Luis Castellano se encontró este jueves con un grupo de jóvenes que se incorporaron a distintas empresas de nuestra ciudad a partir del trabajo que lleva adelante la Oficina Municipal de Empleo mediante la implementación de programas de inserción y prácticas laborales propios, provinciales y nacionales.

En ese ámbito, Castellano dialogó con las y los jóvenes sobre lo importante que es para el futuro de Rafaela tener a jóvenes con ganas de capacitarse, entrenarse, aprender y ser parte del mundo del trabajo ya que ese es el camino para avanzar y seguir creciendo como comunidad.

Del encuentro también participaron el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, y el coordinador de Empleo, Juan Ruggia.

Los jóvenes mostraron su satisfacción por las oportunidades que se les presentan: “Terminé de estudiar. En febrero de este año me recibí de licenciada en Medios Audiovisuales y Digitales en la UNRaf. Ahora estoy empezando a dar mis primeros pasos en el Diario Primicia; es la primera oportunidad laboral que tengo. Los medios vienen creciendo en Rafaela, pero insertarse es un poco difícil y gracias a estos programas pude hacerlo”, comentó Camila. “El martes voy a ingresar a entrenamiento en Megatone y estoy terminando la secundaria. Estos programas generan una muy buena posibilidad para arrancar y me siento preparada”, dijo Guillermina.



TRABAJO JOVEN

Por su parte, Edgardo Denegri, gerente de planta de la empresa Metalúrgica Vica S.A., manifestó que “es la segunda vez que lo vamos a realizar a este programa de formación. En este caso tomamos a dos chicos de 18 años para que se formen en soldadura. Ellos ya tienen un curso realizado (formación de empleo en soldadura), y estábamos buscando a esa mano de obra calificada. Nos interesa potenciar a la gente joven. Ahí está la clave”. “Si no tuviéramos el Estado, en este caso la Municipalidad, no lo podríamos realizar solos. Como empresa, es muy importante poder articular con el Estado”, sentenció.



GENERAR OPORTUNIDADES

Finalmente, Diego Peiretti recordó que “hace 20 días estuvimos con un grupo parecido al de hoy. En este caso, 25 jóvenes confiaron en el Municipio, se acercaron a la Oficina de Empleo buscando una oportunidad para acceder a un trabajo formal y nos hicimos presentes articulando con diferentes actores, con las y los jóvenes que están en esa búsqueda, manteniendo un diálogo sostenido con las empresas, tratando de identificar los perfiles, las vacantes y qué tipo de necesidades tienen las empresas en cuanto a mano de obra”. “Tenemos programas que promueven la inserción laboral y la capacitación, tanto en Provincia como en Nación, y lo que hacemos es articular con los tres mundos, buscando a jóvenes, empresas, y utilizando los programas que tenemos vigentes. Así se dan este tipo de resultados. Hoy, en Rafaela, estamos trabajando en la inserción laboral de 25 jóvenes a empresas porque somos una ciudad que genera oportunidades, un Municipio que las busca y que tracciona para que esos sueños de un montón de jóvenes se transformen en realidad”.