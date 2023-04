Dengue: son casi 1.300 los casos confirmados en nuestra ciudad

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, brindó este jueves, tal como viene sucediendo habitualmente, un nuevo reporte epidemiológico sobre los casos de dengue. La ministra de Salud, Sonia Martorano, informó un total de 15.747 en la provincia”, tal como lo había adelantado el miércoles. De igual modo confirmó que “teniendo en cuenta la época del año, es el número que estábamos esperando, con un ligero aumento, por supuesto, pero continuamos trabajando fuertemente con los equipos en lo que tiene que ver con prevención”.

Además la funcionaria provincial sostuvo que tenemos “117 casos de chikungunya. Hay, además, 25 personas internadas en la provincia y se produjo el sexto fallecido, en la ciudad de Ceres”. “En este sentido queremos insistir mucho en los cuidados, en la prevención. Todos los equipos de salud de todos los municipios y de las comunas están haciendo un esfuerzo muy grande, un trabajo muy importante en el descacharrado, lo que tiene que ver con los cuidados peri domiciliarios, ahí está la clave”, argumentó Martorano, quien explicó que “el mosquito, el Aedes aegypti, está en esta zona instalado en el centro norte del país y lo que tenemos que hacer es tomar todas las medidas preventivas para que no se reproduzcan”.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Prieto, agregó que “una hembra pone de 100 a 400 huevos, eclosionan en un período de 5 a 7 días, ya son mosquitos adultos. Este trabajo hoy, que tiene que ver con nuestro peri-domicilio y la limpieza de nuestros patios, es importante para evitar los inconvenientes en los meses de septiembre - octubre, que es donde siempre empezamos a trabajar”.

Consultado por las personas internadas, el funcionario provincial sostuvo que actualmente “hay 25 pacientes internados, son todos casos leves pero 3 se encuentran en terapia intensiva: uno en la ciudad de Santa Fe y dos en la ciudad de Rafaela. Además hay uno en neonatología, que es una transmisión vertical que la enfermedad se contrajo durante el periparto y un niño de 13 años”, informó Prieto.



LA SITUACIÓN EN RAFAELA

Mientras tanto, de acuerdo a lo informado por las autoridades sanitarias locales, son 1.267 los casos de dengue confirmados en nuestra ciudad hasta este viernes, 148 más que el jueves pasado cuando se anunciaron 1.119. Y en relación a los pacientes internados en el Hospital "Jaime Ferré", se comunicó que se encuentran 2 bebés con cuadros estables en sala de neonatología y otro en UTI pediátrica, también con un estado de salud estable.



BROTE

La ministra de Salud aclaró que “el impacto del dengue es nacional e internacional. Hay un brote en Paraguay, Brasil y Bolivia. Esto, en base a los movimientos migratorios por la actual normalidad que tenemos, es esperable”. “También recordemos que estamos haciendo registro por nexo epidemiológico, eso también nos da un número quizás mayor, pero nos permite poder actuar en los bloqueos, nos permite tener una visión clara de la situación en la región”, agregó.

En el mismo sentido, el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario, Leonardo Caruana, detalló que “estamos realizando 3 bloqueos semanales en distintos barrios de la ciudad y, por otro lado, apelando a la sensibilización y a la eliminación de los lugares de reproducción del mosquito porque es una combinación entre el trabajo del Estado y la población”. Para el funcionario municipal, “los cambios climáticos, los fríos de la semana pasada, hacen que disminuya el mosquito aéreo, pero el que se está reproduciendo en el balde, en el lugar dentro de la casa, ese sigue estando. Las consultas no han tenido un impacto, de todos modos, siempre está la organización de los servicios de salud, la articulación con el Ministerio de Salud de la provincia y con el sector privado, pero la mayor cantidad de casos son leves y autolimitados. El problema aquí es la reinfección y las complicaciones posteriores, por eso hay que tratar de disminuir ese crecimiento exagerado de casos que se había dado en las primeras semanas”, insistió.



VACUNA CONTRA EL DENGUE

Consultada por los anuncios realizados a nivel nacional, la ministra explicó que “Anmat ha dado la autorización, es una vacuna de fase 3, es un virus vivo atenuado, de DEN 2, pero tiene protección para los 4 subtipos”. En tanto, Prieto detalló que “a nivel nacional la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI) hizo una reunión con todos los expertos a nivel país, de la cual participó nuestra provincia. Las indicaciones no sirven para esta etapa de contención. Es una vacuna que va a venir aproximadamente para el mes de septiembre”. En este sentido, Martorano agregó que “lo que sabemos que se puede indicar a partir de los 4 años, de manera tal que tendría una buena cobertura. La información que tenemos es que disminuye el 85% de hospitalizaciones y casi un 67% la sintomatología más grave”.

Para finalizar, la funcionaria informó que la vacuna “no es útil en los brotes, eso también hay que dejarlo claro. La ministra de Salud de Nación, Carla Vizzotti, lo aclaró muy bien, no sería para un caso como lo que está ocurriendo hoy a nivel nacional”, aclaró Martorano.