Servicios municipales por el Día Internacional del Trabajo

El próximo lunes se conmemora el Día Internacional del Trabajo. Por tal motivo, el municipio brindará algunos de sus habituales servicios de manera diferenciada.

El transporte público de pasajeros no tendrá servicio el lunes 1° de Mayo en sus líneas. Del mismo modo que el número telefónico 147 “Rafaela Responde”, atenderá sólo a través del contestador automático.

El Cementerio tendrá su ingreso habilitado, de 7:30 a 18:30. Su oficina de administración estará cerrada, pero se mantendrán guardias mínimas en caso de sepelio.

La recolección domiciliaria de residuos no pasará el domingo por la noche. Ayer, jueves 27, se recolectaron los residuos recuperables, el viernes los biodegradables, retomándose el lunes con los recuperables.

Además, y por ser 5º domingo de mes, no habrá recolección de residuos de patio en ninguno de los 4 sectores.

El Eco Punto (frente al Cementerio) abrirá durante la jornada del lunes en su horario habitual, de 8:00 a 19:00; en tanto que el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario - Camino Público Nº 20) permanecerá cerrado.

Finalmente, se estableció que la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no funcionará el día lunes.