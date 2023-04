Cifra histórica de muertos y afectados por el dengue

La Argentina atraviesa un brote histórico de dengue con la cifra récord de 48 víctimas fatales a causa de la infección transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Además, ya se registra circulación viral en 15 jurisdicciones, según el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud de la Nación que relevó datos hasta el 16 de abril. Hasta el momento, el peor brote de dengue en el país había ocurrido en 2020, cuando se habían reportado 26 fallecidos.

El mapa de muertes confirmadas por cada distrito se distribuye de la siguiente manera: Salta (10), Tucumán (9), Jujuy (8), Santa Fe (8), Santiago del Estero (4), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3), Córdoba (2), Buenos Aires (2), Entre Ríos (1) y Corrientes (1).

Los datos difundidos por la cartera sanitaria nacional aseguraron que, hasta el momento, se registran 56.324 casos, aunque al analizar los confirmados por cada jurisdicción superan los 67.000. Las principales provincias afectadas son: Tucumán, con 17.578 casos; Santa Fe, con 13.647; Santiago del Estero, 7.765; Salta, 6.945; Buenos Aires, 5.859; Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6.376; Córdoba, 4.500; Jujuy, 3.656; Chaco, 1.226; Corrientes, 528 y Catamarca, 500.

La ministra Carla Vizzotti, en tanto, explicó que los casos de dengue empezaron a crecer menos en la última semana, es decir, que se estarían amesetando.

De todos modos, el documento indicó que "los casos acumulados registrados hasta el momento en la presente temporada están por encima de lo confirmado para la misma semana en los años previos (60% más que en 2016 y 70% más que en 2020 para la misma semana)".

"Hasta el momento 15 jurisdicciones han confirmado la circulación autóctona de dengue: todas las jurisdicciones de la región Centro (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe); del NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán); y del NEA (Chaco, Corrientes y Formosa) y la provincia de San Luis, en la región Cuyo".

"La curva de casos de dengue dejó de crecer y se está amesetando en las jurisdicciones más afectadas como Tucumán o el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)", afirmó Vizzotti.

"Estuvimos charlando con algunas de las provincias y tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires y Tucumán, en las últimas semanas dejó de crecer el número de casos y en el total del país hoy estamos en una situación parecida", indicó la titular del Ministerio de Salud de la Nación.

La funcionaria señaló que "tenemos la expectativa de que estemos transitando ya la estabilización de los casos y seguramente empezaremos a ver en las próximas dos a cuatro semanas la disminución de la curva sobre todo en los lugares de mayor número que son Tucumán y el AMBA".

La misma situación se observa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el Ministerio de Salud porteño dijo que se produjo un descenso de casos por segunda semana consecutiva. Quirós coincidió con Vizzotti y aseguró que "aunque todavía hay un valor muy alto, estamos en fase de descenso".

El titular de la cartera sanitaria porteña precisó que "a los subtipos del virus que eran el 1 y 4, se le agregó el 2 que es más hemorrágico y grave", al tiempo que explicó que "el Aedes aegypti tiene la costumbre de estar cerca de donde están las personas y no en las plazas; está demostrado que fumigar preventivamente la plaza lo único que hace es poner toxicidad donde después juegan los chicos, no sirve para nada".

El dengue, es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito del género Aedes, principalmente por Aedes aegypti y cuando éste se alimenta con sangre de una persona infectada por el virus dengue, lo adquiere. Luego de 8 a 12 días, el mosquito es capaz de transmitirlo a una persona sana a través de su picadura. Vale remarcar que el dengue no se transmite de persona a persona, ni a través de objetos o de la leche materna.

El dengue es considerado por la OMS una de las 20 enfermedades tropicales desatendidas, que durante la pandemia han sufrido todavía mayor olvido debido a que muchas de las redes sanitarias han tenido que centrarse en el combate a la Covid-19. El organismo estima que unos 1.700 millones de personas deberían necesitar tratamiento por al menos una de estas enfermedades al año, aunque los médicos sólo llegan a atender a unos 1.000 millones. (Fuente: Infobae).