Suba en la tasa de interés para ponerle freno al dólar

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El Banco Central subió ayer del 81% al 91% la tasa de interés, incluida la de los plazos fijos, en su dura puja por frenar el alza del dólar.

El Directorio de la autoridad monetaria se reunió al mediodía y decidió la drástica medida, que puede impactar en forma negativa sobre la actividad económica.

La escalada del dólar que se dio esta semana aceleró la magnitud del alza.

La tasa de interés tendrá un incremento de 10 puntos porcentuales o, como dicen en la jerga financiera, 1.000 puntos básicos, muy superior a la esperada.

La tasa efectiva anual, que estaba en 119,4%, sube hasta cerca del 141%.

"El Banco Central de la República Argentina informa que desde el día 27.04.2023 la tasa para las operaciones de pases pasivos a 1 día hábil de plazo es de 85% mientras que para las operaciones activas a 1 día hábil de plazo es de 110%", difundió.

La entidad monetaria venía aplicando los incrementos en las tasas en las primeras reuniones (siempre se hacen los jueves) después de conocerse el dato de inflación.

Así lo hizo el jueves de la semana pasada, cuando elevó la tasa de 78% a 81%, 300 puntos, después de que el INDEC difundió el 7,7% de inflación de marzo.

Pero la intensificación de la crisis financiera impidió esperar hasta el 12 de mayo próximo, que es cuando está previsto que se informe la inflación de abril.

De esta manera, se darán dos subas de tasas en 7 días, que totalizarán 13 puntos porcentuales.

Otra de las medidas que se espera es que amplíe el monto sobre el cual se aplica la tasa de referencia del plazo fijo, que hoy es de $10 millones, para que también los inversores con más poder de fuego aprovechen la tasa más alta y no vayan al dólar. El máximo podría irse hasta los $ 30 millones.

La suba, además, sería solo para los plazos fijos y no incluiría a las Leliqs.

Por ejemplo, cuando la tasa estaba en 81% nominal anual, los plazos fijos superiores a $10 millones recibían una tasa del 72,5%.

La última vez que la tasa había pegado un salto de casi 10 puntos fue el 11 de agosto de 2022, cuando pasó del 60% a 69,50%, en medio de la crisis que generó la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía.

El mercado esperaba un alza de 500 puntos, no de 1.000. Pero la semana pasada pensaban que iba a ser de 500 -como quería el ministro Sergio Massa- y terminó siendo menor, de 300, lo que para algunos analistas resultaba insuficiente para contener la inflación y frenar el salto del tipo de cambio.

Algunos analistas creen que la semana pasada no se subió tanto la tasa para evitar perjudicar al Tesoro en la licitación del miércoles, cuando se vencían cerca de un billón de pesos.



EL BLUE A $467

El dólar paralelo volvió a caer ayer por segunda rueda consecutiva y cerró $467 para la venta, mientras que también bajaron las cotizaciones financieras luego de que el Banco Central dispusiera un aumento de la tasa de interés para frenar la corrida bancaria.

El blue pierde $30 desde el nivel máximo de $497, cuando aún resta un día hábil para el cierre del mes y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanza el 110,3%.

En el año el dólar marginal acumula una suba del 35%, superando a la inflación de los primeros cuatro meses.

Los dólares financieros operaron a la baja y en la bolsa porteña el dólar contado con liquidación cayó hasta los $ 458,9 tras diez jornadas consecutivas de suba, en tanto que la brecha con el dólar mayorista alcanza el 106,6%.

El MEP o dólar bolsa bajó más de un peso y cotizó a $ 444,8 y la brecha de este tipo de cambio se ubica en un 100,3%.

El BCRA terminó la jornada con ventas por US$ 79 millones para atender la demanda en el mercado y el saldo positivo del mes se reduce ahora a poco más de US$ 100 millones de compras netas en el mercado.