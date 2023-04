9 de Julio piensa en Boca Unidos

9 de Julio prepara su equipo para visitar el domingo a Boca Unidos de Corrientes en un partido importante para cortar el mal momento del elenco de Maximiliano Barbero, que lleva dos derrotas consecutivas y se mantiene en el último puesto de su grupo. Una de las incógnitas de la semana pasa por aguardar la evolución del volante Maximiliano Aguilar, que no pudo jugar ante Juventud Antoniana por una lesión muscular.

Más allá de ese caso puntual, es factible que el DT disponga otras modificaciones. La programación completa de la zona 4 para el domingo es la siguiente: a las 15.30 Gimnasia y Tiro de Salta vs. San Martín de Formosa, Maximiliano Macheroni; a las 16 Boca Unidos de Corrientes vs. 9 de Julio, Gustavo Benites; a las 17.05 Crucero del Norte vs. Sarmiento de Resistencia, Jonathan Correa y a las 18.30, Juventud Antoniana vs. Central Norte de Salta, José Díaz. Libre: Sol de América.



ZONA 3

Unión de Sunchales jugará este sábado, recibiendo desde las 16 a Defensores de Villa Ramallo. El árbitro será Lucas Cavallero, de Villa Constitución. El Bicho Verde necesita recuperarse de la caída en San Francisco ante Sportivo Belgrano.

Los demás partidos van el domingo: a las 15.30 Independiente de Chivilcoy vs. Sp. Las Parejas, José Sandoval; a las 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. El Linqueño, Joaquín Gil; y a las 18 Douglas Haig de Pergamino vs. Defensores de Pronunciamiento, Brian Ferreyra. Libre: Sp. Belgrano de San Francisco.