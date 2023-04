"Se recuperaron todos los puestos de trabajo perdidos en pandemia"

El ministro de Trabajo de la Provincia, Juan Manuel Pusineri, destacó la recuperación del empleo en Santa Fe en los últimos años aunque admitió que en la actualidad se encienden luces de alerta porque se observa una desaceleración en el nivel de actividad económica. El funcionario llegó ayer a Rafaela para poner en funciones a nuevos empleados de la Delegación local de la cartera laboral que están vinculados a sindicatos de la ciudad, por lo que el acto se llevó a cabo en la sede de la CGT, ubicado en calle Arenales al 600.

El anfitrión fue el dirigente del gremio metalúrgico y titular de la CGT, Roberto Oesquer a la vez que también se sumaron el intendente, Luis Castellano, y el senador departamental, Alcides Calvo.

Pusineri puso en funciones concretamente a Cristian Viale, quien cumplirá el rol de nexo entre Municipio, el Ministerio de Trabajo de la Provincia y los gremios nucleados en la CGT y además se desempeñará en el área de inspecciones con el objetivo de detectar el empleo no registrado.

Tras la apertura a cargo de Oesquer, quien destacó el "trabajo conjunto" de los sindicatos con los gobiernos de la Provincia y del Municipio para coordinar principalmente programas de capacitación, Pusineri analizó el mercado laboral de Santa Fe ante dirigentes de distintas organizaciones gremiales, entre ellos Juan Berca (Comercio), Hugo Perino (Uatre), Eduardo "Pachi" Isaurralde (Smata) y José Ferreyra (Soiva) entre otros. “La provincia de Santa Fe ha podido recuperar todos y cada uno de los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia y los que se destruyeron durante los años 2018 y 2019. Hoy la Provincia registra casi 550.000 trabajadores en el sector privado formal y es un dato importante a destacar porque habla de alguna manera de una labor que llevamos a cabo en forma conjunta”, expresó Pusineri.

"No sería honesto no referirme al momento actual que estamos atravesando y que también va a requerir un trabajo conjunto de todos nosotros. Sobre el inicio de este año, empezamos a notar una desaceleración en el ritmo de la actividad económica, hay que decirlo. En la provincia de Santa Fe estamos viendo cómo después de un buen tiempo, los datos de la recaudación provincial de los tres primeros meses, empiezan a marchar por debajo de lo que es el índice inflacionario. Eso, de alguna manera, nos está poniendo en evidencia junto con algunas otras estadísticas nacionales que podemos estar en presencia de una merma de la actividad económica", advirtió Pusineri.

De todos modos, dijo que en las últimas semanas se intensificó la ronda de diálogo con gremios y asociaciones empresarias para efectuar un seguimiento de la situación laboral. "Hay una desaceleración en la actividad económica, pero la apuesta es por el diálogo entre empleadores y trabajadores", señaló.

El funcionario provincial resaltó que "en los últimos tres años tuvimos en Santa Fe 11.000 inserciones laborales gracias a los programas de empleo, esos mismos que llevamos adelante con Luis (Castellano), con cada uno de ustedes desde los gremios, con las empresas y con Diego (Peiretti, secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio)". Además remarcó que "llevamos adelante además 32.000 capacitaciones en todo el territorio provincial, capacitaciones en todos y cada uno de los oficios, de los más simples a los más complejos, porque también sabemos que una de las demandas del sector empresario es la de incorporar trabajadores que tengan un saber".

Durante la conferencia, Pusineri dijo que “el nombramiento de los nuevos funcionarios responde a la necesidad de realizar un trabajo que cumpla con las obligaciones y responsabilidades de la mejor manera posible”. En tal sentido, subrayó que la intención del Gobierno provincial es fortalecer los organismos públicos a su cargo.

Por su parte, Oesquer mencionó que la incorporación de los recursos humanos en la Delegación Rafaela del Ministerio de Trabajo “era algo que estábamos planteando tanto la CGT como así también la ciudadanía”. Los nuevos recursos permitirán una mejora en el funcionamiento de la delegación local del ministerio en cuanto a dar respuestas ante consultas, audiencias e inspecciones. En ese marco, el dirigente destacó las gestiones del gobernador Omar Perotti, del ministro Pusineri, el intendente Castellano y el senador Calvo para que la solicitud se concrete.

Finalmente, Luis Castellano sostuvo que Rafaela forma parte de un eje productivo y económico que se viene fortaleciendo a través de programas de capacitación e inserción laboral que el Municipio viene llevando adelante en conjunto con las empresas, potenciados, en particular, a partir del apoyo recibido por parte del gobernador Omar Perotti.

Por lo tanto, la mejora de las prestaciones en los organismos públicos vinculados al trabajo fue destacada por el intendente.

Al encuentro también asistieron el secretario de Producción, Empleo e Innovación del Municipio, Diego Peiretti; el concejal Juan Senn; la concejala Valeria Soltermam y el abogado de la CGT, Andrés Brarda entre otros.